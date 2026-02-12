Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών με εμπλοκή σωφρονιστικού υπαλλήλου, οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν

Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.