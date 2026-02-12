Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών με εμπλοκή σωφρονιστικού υπαλλήλου, οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν
Τα συνθήματα που χρησιμοποιούσαν για τα ναρκωτικά ήταν «αέρας», «αλμυρά», «γλυκό»
Στη σύλληψη τριών ιδιωτών (ηλικίας 34, 28 και 31 ετών) και ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Βόρεια Ελλάδα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα.
Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο σωφρονιστικός υπάλληλος φέρεται να εισήγαγε κινητά τηλέφωνα σε σωφρονιστικό κατάστημα, λαμβάνοντας αθέμιτα ανταλλάγματα. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δράση διακίνησης ναρκωτικών, λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως σύντομες τηλεφωνικές επικοινωνίες, χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και συνθηματική φρασεολογία («αέρα», «αλμυρά», «γλυκό»), καθώς και αξιοποίηση σημείων απόκρυψης («καβάτζες»). Τα έσοδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διακινούνταν και μέσω τραπεζικών συναλλαγών.
Το διάστημα 12 Σεπτεμβρίου 2025 έως 31 Ιανουαρίου 2026, διαπιστώθηκε η εμπλοκή του σε 20 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, έναντι χρηματικής αμοιβής. Επιπλέον, προέκυψε ότι παρέλαβε αντικείμενα από άγνωστο άτομο με σκοπό την εισαγωγή τους σε σωφρονιστικό κατάστημα για λογαριασμό κρατουμένου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κελί του συγκεκριμένου έγκλειστου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο κρατούμενος επικοινωνούσε μαζί του.
Σε άλλον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2026, ο 28χρονος βρέθηκε να κατέχει 0,53 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα που, σύμφωνα με την έρευνα, είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον σωφρονιστικό υπάλληλο. Ο τελευταίος φέρεται να αντιστάθηκε στον έλεγχο, αρνούμενος να συμμορφωθεί και επιχειρώντας με σωματική βία να τον αποτρέψει.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, ενώ αποδίδονται –κατά περίπτωση– αδικήματα όπως βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, παράβαση καθήκοντος, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σε σωματικές έρευνες και κατ’ οίκον έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
14,27 γραμμάρια κοκαΐνης,
33,04 γραμμάρια ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης,
2,10 γραμμάρια MDMA,
5 δισκία Ecstasy,
ναρκωτικά δισκία και κάψουλες άγνωστης σύστασης,
χρηματικό ποσό 1.600 ευρώ,
ένα όχημα, κινητό τηλέφωνο και εξοπλισμός χρήσης ναρκωτικών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
