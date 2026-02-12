Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη 100 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ, δείτε βίντεο

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία θα ενταχθούν στον στόλο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και Σερρών, τα οποία εκτελούν δρομολόγια για λογαριασμό του ΟΣΕΘ





Ειδικότερα, όπως αναφέρει το







Αναμένεται να βγουν στους δρόμους μέχρι το τέλος του μήνα μετά τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους.









Κλείσιμο







Τα ηλεκτρικά λεωφορεία σηματοδοτούν πιο «πράσινες» και βιώσιμες μεταφορές με μειωμένες εκπομπές ρύπων και καλύτερη εμπειρία για τους επιβάτες.



Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έφτασαν σήμερα 100 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ ενισχύοντας σημαντικό τον συγκοινωνιακό στόλο της πόλης.Ειδικότερα, όπως αναφέρει το thestival.gr , πρόκειται για οχήματα της κινεζικής εταιρείας Yutong, τα οποία θα ενταχθούν στον στόλο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και Σερρών και θα εκτελούν δρομολόγια για λογαριασμό του ΟΣΕΘ.Αναμένεται να βγουν στους δρόμους μέχρι το τέλος του μήνα μετά τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους.Παράλληλα, έως τον Σεπτέμβριο θα φτάσουν επιπλέον 130 πετρελαιοκίνητα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες ανανεώσεις στόλου των τελευταίων δεκαετιών.Στόχος είναι η δραστική αναβάθμιση της ποιότητας των μετακινήσεων, καθώς ο σημερινός μέσος όρος ηλικίας των βαρέων οχημάτων ανέρχεται στα 18 έτη.Τα ηλεκτρικά λεωφορεία σηματοδοτούν πιο «πράσινες» και βιώσιμες μεταφορές με μειωμένες εκπομπές ρύπων και καλύτερη εμπειρία για τους επιβάτες.

«Αυτή η διαδικασία με τα νέα λεωφορεία γίνεται για τη Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστήσω τον υφυπουργό κ. Κυρανάκη ο οποίος έδωσε μεγάλη σημασία και βοήθησε σε όλη αυτή την διαδικασία με την οποία πιστεύω θα αλλάξει όψη η πόλη.







Σε ένα μήνα θα μπουν στην κυκλοφορία τα πρώτα λεωφορεία. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, όμως πιστεύω θα πάμε καλά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Στέφανος Τσόλης.