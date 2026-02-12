Στήθηκε παραδοσιακό γλέντι σε πλατεία Κοτζιά και Ερμού για την Τσικνοπέμπτη, δείτε βίντεο

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Η Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι» ξεκίνησε από την πλατεία Συντάγματος και κατηφορίζοντας την οδό Ερμού, δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα, με τους χορευτές να παρασύρουν σε έναν «τρελό» χορό τους περαστικούς, πριν καταλήξουν στην πλατεία Κοτζιά
Σε ένα απέραντο παραδοσιακό γλέντι μετατράπηκε σήμερα το κέντρο της Αθήνας, καθώς οι εορτασμοί για την Τσικνοπέμπτη ξεκίνησαν με μια εντυπωσιακή εθιμική διαδρομή που παρέσυρε πολίτες και επισκέπτες στους ρυθμούς της Αποκριάς.
Η Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι» ξεκίνησε στις 11:00 από την πλατεία Συντάγματος και κατηφορίζοντας την οδό Ερμού, δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα, με τους χορευτές να παρασύρουν σε τους περαστικούς, πριν καταλήξουν στην πλατεία Κοτζιά για την αναβίωση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου.
«Είμαστε εδώ στο κέντρο της Αθήνας, Τσικνοπέμπτη. Ξεκινήσαμε από την πλατεία Συντάγματος με τους φοβερούς χορούς εδώ από τους συνεργάτες μας που κάθε χρόνο τιμούν τον ΟΠΑΝΔΑ και τον Δήμο Αθηναίων και έτσι κάνουν την Τσικνοπέμπτη πάρα πολύ ζωντανή» δήλωσε στο Orange Press Agency η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη. Η ίδια περιέγραψε τη διαδρομή σημειώνοντας ότι «περάσαμε όλη την πορεία από το Σύνταγμα μέχρι να φτάσουμε στην Κοτζιά, όπου θα γίνει αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων, για να καταλήξουμε με τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων στη Βαρβάκειο».
Η κ. Μπέη υπογράμμισε πως η σημερινή ημέρα είναι η επίσημη αρχή μιας περιόδου γεμάτης εκδηλώσεις, καθώς «έχουμε πολύ κόσμο και προμηνύεται μια πολλά υποσχόμενη ημέρα με πολύ κέφι και όλο το πνεύμα που θέλουμε να υπάρξει στην πόλη». Συμπλήρωσε μάλιστα πως οι δράσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή της Αποκριάς με τη μεγάλη παρέλαση και την Καθαρά Δευτέρα στον λόφο του Φιλοπάππου, τονίζοντας ότι «όλοι χρειαζόμαστε τη χαρά των Αποκριών για να θυμηθούμε τις παραδόσεις μας αλλά και να γιορτάσουμε».
Ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση έδωσε η παρουσίαση του εθίμου των Κορδελάτων, με τους χορευτές να εξηγούν τη σημασία της παραδοσιακής αμφίεσης. «Παλαιότερα λοιπόν πηγαίνανε από καφενείο σε καφενείο, γειτονιά σε γειτονιά, για να έχουν μια αλληλεπίδραση μεταξύ τους άντρες και γυναίκες. Οι άντρες εκεί έβρισκαν τις πιο πρόσφατα παντρεμένες γυναίκες και τις χόρευαν με την άδεια του συζύγου» ανέφερε εκπρόσωπος της ομάδας «Βάκχαι», εξηγώντας τη συμβολική σημασία που είχαν τα μαντήλια.
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «με το πέρας του χορού κρεμούσαν και ένα μαντήλι. Όλα αυτά τα μαντήλια αν δείτε εδώ έναν χορευτή που τα φοράει, είναι από κάθε γάμο που πηγαίνανε, τα καρφίτσωναν στο γιλέκο τους και έτσι έδειχναν σε πόσους χορούς έχουν κάνει με τις νύφες». Η ομάδα εξέφρασε τη χαρά της για τη μακροχρόνια συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, ευχαριστώντας για την ευκαιρία να φέρουν την παράδοση της Νάξου στην καρδιά της πρωτεύουσας.
Η γιορτή συνεχίζεται απέναντι από τη Βαρβάκειο Αγορά, εκεί όπου από νωρίς το πρωί είχαν στηθεί οι ψησταριές και η εξέδρα για το μεγάλο λαϊκό γλέντι. «Στήνουμε το μεγάλο γλέντι με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του ΟΠΑΝΔΑ για την Τσικνοπέμπτη, που θα συνοδεύσει το ψήσιμο. Πρόκειται για ένα λαϊκό παραδοσιακό γλέντι όπως αρμόζει στην ημέρα» ανέφερε η Ρωξάνη Μπέη, επισημαίνοντας πως ο καλός καιρός ευνόησε την προσέλευση των πολιτών.
