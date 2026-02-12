Στήθηκε παραδοσιακό γλέντι σε πλατεία Κοτζιά και Ερμού για την Τσικνοπέμπτη, δείτε βίντεο



«Όλοι χρειαζόμαστε τη χαρά των Αποκριών για να θυμηθούμε τις παραδόσεις μας αλλά και να γιορτάσουμε»



To έθιμο των Κορδελάτων

Το μεγάλο λαϊκό γλέντι στη Βαρβάκειο

Σε μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή για όλους μετατράπηκε σήμερα η πλατεία της Βαρβακείου Αγοράς, με τον Δήμο Αθηναίων να αναβιώνει το παραδοσιακό έθιμο του τσικνίσματος στην καρδιά της πόλης.

Οι ψησταριές, που έφταναν σε μήκος τα 8 μέτρα, πήραν «φωτιά» από νωρίς το πρωί, με τους πολίτες να σχηματίζουν μεγάλες ουρές για να γευτούν τα δωρεάν εδέσματα, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με την αντιδήμαρχο Ρωξάνη Μπέη, βρέθηκαν ανάμεσα στον κόσμο μοιράζοντας σουβλάκια και δίνοντας το σύνθημα για το γλέντι.

«Γίναμε όλοι μια παρέα» το μήνυμα του Χάρη Δούκα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ατμόσφαιρα που επικράτησε στο ιστορικό κέντρο, τονίζοντας πως «στη Βαρβάκειο σήμερα γίναμε όλοι μια παρέα». Σε ό,τι αφορά τη σημασία της ημέρας, υπογράμμισε ότι «αφήσαμε τις έγνοιες μας για λίγο και γλεντήσαμε με την ψυχή μας, μικροί και μεγάλοι, κάτοικοι και επισκέπτες», ενώ συμπλήρωσε πως «η ατμόσφαιρα είναι αυτή που πρέπει να είναι».

Παράλληλα, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στον ευρύτερο προγραμματισμό του Δήμου, σημειώνοντας ότι «ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει με πολλές εκδηλώσεις να σκορπίζει το κέφι της Αποκριάς σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας». Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για συνολικά 65 εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης, οι οποίες περιλαμβάνουν παιδικές γιορτές στο Ζάππειο, παρελάσεις στο ιστορικό κέντρο και τα παραδοσιακά Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου.