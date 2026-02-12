Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Ελαφόνησος: Θαλαμηγός διαλύθηκε σε βράχια, ψαράδες έσωσαν τους επιβάτες, δείτε βίντεο
Το σκάφος ταξίδευε από την Τυνησία με προορισμό τον Πειραιά, όταν μηχανική βλάβη το οδήγησε στα βράχια του δυτικού άκρου του νησιού
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν χθες αργά το απόγευμα στο δυτικότερο σημείο της Ελαφονήσου, όταν θαλαμηγός με τέσσερις επιβαίνοντες προσέκρουσε με σφοδρότητα στα βράχια και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.
Το σκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Τυνησία με τελικό προορισμό τον Πειραιά, ωστόσο παρουσίασε μηχανική βλάβη ενώ βρισκόταν ανοιχτά του νησιού, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί ανεξέλεγκτα προς την ακτή. Στο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα ελληνικής καταγωγής, μία γυναίκα και τρεις άνδρες νεαρής ηλικίας, οι οποίοι μετά την πρόσκρουση βρέθηκαν πάνω στα αιχμηρά βράχια, σε σημείο ιδιαίτερα επικίνδυνο και εξαιρετικά δύσβατο.
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ώρα, με ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό -όπως θα δείτε στο βίντεο- επιδείνωσαν δραματικά την κατάσταση και μετέτρεψαν το περιστατικό σε επιχείρηση διάσωσης υψηλού κινδύνου.
Καθοριστική για την έκβαση υπήρξε η άμεση κινητοποίηση τριών ψαράδων της περιοχής, οι οποίοι, μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, έσπευσαν να προσεγγίσουν το σημείο από τη στεριά. Για να φτάσουν στους εγκλωβισμένους χρειάστηκε να διασχίσουν ιδιαίτερα δύσβατη διαδρομή, μέσα από βραχώδες και επικίνδυνο έδαφος, σε σημείο που όπως περιγράφεται , πρόσβαση υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσαν να έχουν μόνο ειδικά σωστικά συνεργεία.
Παρά τον κίνδυνο, κατάφεραν να φτάσουν στους επιβάτες, να τους καθησυχάσουν και τελικά να τους απομακρύνουν με ασφάλεια από τα βράχια. Κάτοικος του νησιού περιέγραψε στο ότι η εικόνα που αντίκρισαν ήταν σοκαριστική, καθώς το σκάφος είχε ήδη διαλυθεί από τα κύματα και τα συντρίμμια του βρίσκονταν διάσπαρτα στην ακτογραμμή, ενώ οι επιβαίνοντες προσπαθούσαν να κρατηθούν στα βράχια για να μην παρασυρθούν από τη θάλασσα.
Οι τέσσερις διασωθέντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Μολάων, όπου εξετάστηκαν από τους γιατρούς και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους, έχοντας γλιτώσει τα χειρότερα παρά τις αντίξοες συνθήκες και τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της μηχανικής βλάβης και την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν το σκάφος στα βράχια.
Ο Χριστόφορος Μεντής περιγράφει στο protothema.gr λεπτό προς λεπτό τις στιγμές της επιχείρησης: «Είχε ειδοποιήσει το λιμεναρχείο έναν συνάδελφο ψαρά να συνδράμει με το καΐκι του. Στην αρχή η πληροφορία ήταν για ένα σκάφος ιστιοπλοϊκό με Γάλλους υπηκόους, όμως επειδή τα δικά μας σκάφη ήταν μικρά αλιευτικά και επικρατούσαν δύσκολες συνθήκες αποφασίσαμε μαζί με τους Γιώργο Λιάρο και Κωνσταντίνο Δούκα να πάμε με το αυτοκίνητό μου στη περιοχή που μας είχαν υποδείξει ως σημείο ναυαγίου.
Πήγαμε στα τυφλά, μήπως καταφέρουμε να προσφέρουμε την βοήθεια μας. Σε ένα ύψωμα είδαμε τα φώτα από φακό που είχαν οι επιβαίνοντες. Όπως και φωτοβολίδες αλλά δεν μπορούσαμε να προσδιορίσουμε το σημείο που ήταν το σκάφος. Προσεγγίσαμε το σκάφος βάσει των σινιάλων που μας έκαναν. Έφτασα πρώτος και μετά οι άλλοι δυο ψαράδες. Επειδή είδαμε ότι το σκάφος υπήρχε κίνδυνος να ανατραπεί όπως και έγινε λίγο αργότερα, με τη σύμφωνη γνώμη των ναυαγών αποφασίσαμε να τους βγάλουμε με σχοινιά. Ηταν Έλληνες, τρεις άνδρες και μια γυναίκα. Μας είπαν ότι το σκάφος το έφερναν από Τυνησία αλλά δεν γνωρίζουμε το λόγο. Ηταν σε σοκ τα παιδιά».
