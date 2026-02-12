Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο, 20λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους το πρωί της Πέμπτης - Προβλήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών από τον Ελαιώνα μέχρι τα Διυλιστήρια
Από πολύ νωρίς έχει ξεκινήσει να κλιμακώνεται η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας σήμερα Πέμπτη 12/2, επηρεασμένη από τον βροχερό καιρό.
Στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το Αιγάλεω και φτάνει μέχρι την Μεταμόρφωση τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο.
Στην Αττική Οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις καθυστερήσεις 15΄-20΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, στην ίδια κατεύθυνση. Παράλληλα, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Παράλληλα, προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη κάθοδο περισσότερο από το Μαρούσι ως το Ψυχικό και στην άνοδο από τους Αμπελόκηπους ως το Χαλάνδρι.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους.
Στη Λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιάρισμα ξεκινάει σχεδόν από τον Ελαιώνα και φτάνει μέχρι τα Διυλιστήρια Ελευσίνας, ενώ αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στη Λεωφόρο Σχιστού.
Δείτε την εικόνα της κίνησης
Δείτε την εικόνα της κίνησης
