Καιρός: Τσικνοπέμπτη με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, πότε βλέπουν οι μετεωρολόγοι «καιρικό παράθυρο» για ψήσιμο

Άστατος θα είναι ο καιρός
σήμερα, Τσικνοπέμπτη
, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους, ενώ στην Αττική ήδη καταγράφηκαν πλημμυρικά προβλήματα από τη νυχτερινή κακοκαιρία.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα δυτικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας και εκ νέου από αργά το απόγευμα, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο οι βροχές και οι καταιγίδες θα διατηρηθούν μέχρι και τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους.
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για «καιρικό παράθυρο για τσίκνισμα στην Αττική», επισημαίνοντας ότι σχεδόν όλα τα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για άστατο καιρό χωρίς ακρότητες από την Τετάρτη το απόγευμα έως την Πέμπτη το πρωί και εκ νέου από την Πέμπτη το απόγευμα έως την Παρασκευή το πρωί, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να εντοπίζονται τις βραδινές ώρες. Όπως σημείωσε, «ένα καλό παράθυρο για τσίκνισμα είναι τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης».
Υπερχείλιση ρέματος στο Πικέρμι
Η έντονη βροχόπτωση το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη προκάλεσε υπερχείλιση του ρέματος Βάρδα στο Πικέρμι. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Διακοπές κυκλοφορίας στο Πολύγωνο
Προβλήματα καταγράφηκαν και στην περιοχή του Πολυγώνου, όπου λίγο μετά τη 01:00 σημειώθηκε καθίζηση και συσσώρευση φερτών υλικών λόγω της ισχυρής βροχής. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, καθώς και στην οδό Ασημακοπούλου από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη.
Θυμίζουμε πως σε κατάσταση κινητοποίησης «red code» έχουν τεθεί από χθες έως και την Παρασκευή (13/2) οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, που εκδόθηκε από την ΕΜΥ, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «red code» από Τετάρτη (11/2) έως και την Παρασκευή (13/2) τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Επιπλέον, όπως τονίζεται, στο πλαίσιο αυτό οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).