Καιρός: Τσικνοπέμπτη με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, πότε βλέπουν οι μετεωρολόγοι «καιρικό παράθυρο» για ψήσιμο

Τοπικά ισχυρά φαινόμενα σε δυτικά, Κυκλάδες και Κρήτη – «Red Code» σε Αχαΐα και Ηλεία - Πλημμυρικα προβλήματα χθες στην Αττικη





Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα δυτικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας και εκ νέου από αργά το απόγευμα, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο οι βροχές και οι καταιγίδες θα διατηρηθούν μέχρι και τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους.











Υπερχείλιση ρέματος στο Πικέρμι Η έντονη βροχόπτωση το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη προκάλεσε υπερχείλιση του ρέματος Βάρδα στο Πικέρμι. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.



Διακοπές κυκλοφορίας στο Πολύγωνο Προβλήματα καταγράφηκαν και στην περιοχή του Πολυγώνου, όπου λίγο μετά τη 01:00 σημειώθηκε καθίζηση και συσσώρευση φερτών υλικών λόγω της ισχυρής βροχής. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, καθώς και στην οδό Ασημακοπούλου από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη.



Θυμίζουμε πως σε κατάσταση κινητοποίησης «red code» έχουν τεθεί από χθες έως και την Παρασκευή (13/2) οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.



Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, που εκδόθηκε από την ΕΜΥ, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «red code» από Τετάρτη (11/2) έως και την Παρασκευή (13/2) τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.



Επιπλέον, όπως τονίζεται, στο πλαίσιο αυτό οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).





Ο καιρός σήμερα Αναμένονται αρχικά βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά με πρόσκαιρη βελτίωση πριν τις μεσημβρινές ώρες. Νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες που γρήγορα μέσα στη νύχτα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι καταιγίδες στα δυτικά και νότια είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.



Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες αναμένεται πρόσκαιρη στροφή των ανέμων σε βόρειους με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.



Στο νομό Αττικής αναμένονται αρχικά παροδικές νεφώσεις, ενώ μετά τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται νότιοι γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματα του νομού πρόσκαιρα πιθανώς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.



Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές. Τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Παρασκευή 13-02-2026 Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στη Θράκη. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 και τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός το Σάββατο 14-02-2026 Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.



Ο καιρός την Κυριακή 15-02-2026 Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.



Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.