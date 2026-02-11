Συναγερμός στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα που έφερε πολλαπλές μαχαιριές

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Ηράκλειο μετά τον εντοπισμό πτώματος άνδρα στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν 40χρονο ο οποίος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο με το άψυχο σώμα του να εντοπίζεται σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στα Καμίνια. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο 40χρονος έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο σχεδόν το σώμα του.
Όλα συνέβησαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης όταν μία γυναίκα αντίκρισε το άψυχο σώμα του 40χρονου εντός ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου στα Καμίνια. Σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Κατά την πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκε πως ο 40χρονος, πιθανότατα ήταν χρήστης, καθώς δίπλα από το άψυχο σώμα του εντοπίστηκαν τα σχετικά σύνεργα. Μάλιστα, ο ίδιος φαίνεται πως χρησιμοποιούσε σαν «καβάτζα» το εγκαταλελειμμένο κτίριο για να κάνει χρήση ναρκωτικών.
Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για την διαλεύκανση της υπόθεση.
Γνωστός στις αρχές ο 40χρονος
Ο 40χρονος φαίνεται πως είναι γνωστός στις αρχές καθώς φέρεται να έχει απασχολήσει αρκετά τους αστυνομικούς, εμπλεκόμενος σε υποθέσεις ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, τον οποίον αναζητούν στα «στέκια» των ναρκομανών.