Ένα λεπτό δεν το είδα και ήταν στο συντριβάνι, ευχαριστώ από την ψυχή μου τους αστυνομικούς και τους γιατρούς, λέει ο πατέρας του 2,5 ετών κοριτσιού

Καλλιθέα Παιδί Συντριβάνι

Το κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ - Τους γιατρούς και την ΕΛΑΣ ευχαρίστησε και ο θείος του

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι της πλατείας Κύπρου στην Καλλιθέα. Ο πατέρας του παιδιού, μίλησε για πρώτη φορά και είπε πως έβγαλε ο ίδιος το παιδί από το συντριβάνι ενώ ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους αστυνομικούς.

Ο πατέρας του παιδιού, Σάμουελ, μίλησε στο MEGA και ανέφερε πως είχε βγει στην πλατεία Κύπρου με το παιδάκι και το άφησε να παίξει ενώ ο ίδιος καθόταν σε παγκάκι. «Ένα λεπτό δεν το είδα και πήγα στο συντριβάνι και το είδα μέσα και το έβγαλα. Μου έδωσε ο Θεός δύναμη να το βγάλω μόνος μου. Ήρθανε τα φιλαράκια, τα παιδιά εδώ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Η αστυνομία έκανε το καλύτερο για εμάς. Ευχαριστώ από την ψυχή μου τους αστυνομικούς και τους γιατρούς που έκαναν τα πάντα για εμάς», είπε ο πατέρας και ανέφερε πως «το παιδί είναι καλά». Την ΕΛΑΣ και τους γιατρούς ευχαρίστησε και ο θείος του παιδιού.


Αισιοδοξία για την υγεία του παιδιού 

Το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή και υπάρχει αισιοδοξία για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος σημειώνοντας πως «αντιλαμβάνεται ο καθένας τις δυσκολίες με δεδομένο ότι πολύ ώρα έμεινε ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο».
