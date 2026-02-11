Κερδίζει τη μάχη το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι στην Καλλιθέα - Χαμόγελα αισιοδοξίας για δύο ακόμη παιδιά
ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΘ Παίδων Μιχάλης Γιαννάκος RSV Γρίπη Καλλιθέα

Κερδίζει τη μάχη το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι στην Καλλιθέα - Χαμόγελα αισιοδοξίας για δύο ακόμη παιδιά

Βγαίνει από τη ΜΕΘ του Παίδων το 30 ημερών κοριτσάκι με RSV - Ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα η 6χρονη με εγκεφαλίτιδα που προκλήθηκε από γρίπη

Κερδίζει τη μάχη το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι στην Καλλιθέα - Χαμόγελα αισιοδοξίας για δύο ακόμη παιδιά
11 ΣΧΟΛΙΑ
Καλυτερεύει η κατάσταση των τριών παιδιών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ των νοσοκομείων Παίδων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Πρόκειται για ένα βρέφος με RSV, το κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα και το 6χρονο που παρουσίασε εγκεφαλίτιδα μετά από γρίπη.

Το κοριτσάκι 30 ημερών με RSV είναι πολύ καλύτερα και αναμένεται σήμερα ή αύριο να βγει από τη ΜΕΘ και να συνεχίσει τη νοσηλεία του σε απλή κλίνη, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο.

Το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι στην Καλλιθέα, φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή και υπάρχει αισιοδοξία για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του, όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος σημειώνοντας πως «αντιλαμβάνεται ο καθένας τις δυσκολίες με δεδομένο ότι πολύ ώρα έμεινε ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο».

Ευχάριστα είναι τα νέα για το 6χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται πολλές ημέρες στη ΜΕΘ από εγκεφαλίτιδα που προήλθε από γρίπη αφού ανταποκρίθηκε στα ερεθίσματα, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο που δίνει συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης