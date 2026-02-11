Κερδίζει τη μάχη το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι στην Καλλιθέα - Χαμόγελα αισιοδοξίας για δύο ακόμη παιδιά

Καλυτερεύει η κατάσταση των τριών παιδιών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ
των νοσοκομείων Παίδων
, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο
. Πρόκειται για ένα βρέφος με RSV
, το κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα
και το 6χρονο που παρουσίασε εγκεφαλίτιδα μετά από γρίπη
.
Το κοριτσάκι 30 ημερών με RSV
είναι πολύ καλύτερα και αναμένεται σήμερα ή αύριο να βγει από τη ΜΕΘ και να συνεχίσει τη νοσηλεία του σε απλή κλίνη, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο.
Το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι στην Καλλιθέα
, φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή και υπάρχει αισιοδοξία για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του, όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος σημειώνοντας πως «αντιλαμβάνεται ο καθένας τις δυσκολίες με δεδομένο ότι πολύ ώρα έμεινε ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο».
Ευχάριστα είναι τα νέα για το 6χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται πολλές ημέρες στη ΜΕΘ από εγκεφαλίτιδα που προήλθε από γρίπη
αφού ανταποκρίθηκε στα ερεθίσματα, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο που δίνει συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων.