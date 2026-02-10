To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Τα «αόρατα» σκυλιά των καταφυγίων ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία, η σημασία της υιοθεσίας
Καμπάνια της Ειδικής Γραμματείας φέρνει στο προσκήνιο ενήλικα ζώα με ιστορία, όνομα και χαρακτήρα, από τη Σπάρτη έως την Αλεξάνδρεια
Μία διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα της υιοθεσίας σκύλων επιχειρεί η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων, εγκαινιάζοντας μια στοχευμένη καμπάνια αποκλειστικά για ενήλικα ζώα, με αφετηρία την Πελοπόννησο και τη Βόρεια Ελλάδα.
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε ήδη με προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φιλοδοξεί να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση από τη γενική αναφορά στο «πρόβλημα των αδέσποτων» σε μια πιο ώριμη και συνειδητή επιλογή: τη δεύτερη ευκαιρία.
Σε αντίθεση με αντίστοιχες καμπάνιες του παρελθόντος, η συγκεκριμένη δράση δεν στηρίζεται σε σοκαριστικές εικόνες ούτε επενδύει στο συναίσθημα του οίκτου. Αντίθετα, εστιάζει στη σχέση εμπιστοσύνης που μπορεί να χτιστεί άμεσα με έναν ενήλικο σκύλο, αλλά και στο πρακτικό αποτύπωμα κάθε υιοθεσίας: κάθε ζώο που βρίσκει σπίτι απελευθερώνει χώρο και πόρους σε ένα καταφύγιο, δίνοντας τη δυνατότητα να σωθεί ένα ακόμη.
Στον πυρήνα της καμπάνιας βρίσκονται οι ίδιες οι ιστορίες των ζώων. Κάθε ενήλικος σκύλος έχει όνομα, παρελθόν και βιώματα εγκατάλειψης. Κοινός παρονομαστής, ωστόσο, παραμένει το γεγονός ότι συνεχίζουν να εμπιστεύονται τον άνθρωπο και είναι έτοιμοι να ενταχθούν σε ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον.
Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, πρόκειται για ζώα με διαμορφωμένο χαρακτήρα, χωρίς τις απαιτήσεις εκπαίδευσης ενός κουταβιού και με συχνά ταχύτερη προσαρμογή στην καθημερινότητα ενός σπιτιού.
Η Ειδική Γραμματεία επιδιώκει να αλλάξει το αφήγημα: από το «θέλω κουτάβι» στο «είμαι έτοιμος για μια σχέση ζωής». Η υιοθεσία ενήλικου σκύλου παρουσιάζεται όχι ως συμβιβασμός, αλλά ως επιλογή ουσίας, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται ως πεδίο κοινής δράσης Πολιτείας, κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεων.
Η φετινή πρωτοβουλία στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Στον Νότο, περιλαμβάνει τα 90 ενήλικα σκυλιά του καταφυγίου Smart Paws – Save A Stray στη Σπάρτη, ζώα με ολοκληρωμένα προφίλ και ετοιμότητα για υιοθεσία.
Η φετινή πρωτοβουλία στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Στον Νότο, περιλαμβάνει τα 90 ενήλικα σκυλιά του καταφυγίου Smart Paws – Save A Stray στη Σπάρτη, ζώα με ολοκληρωμένα προφίλ και ετοιμότητα για υιοθεσία.
Στον Βορρά, αφορά 19 ενήλικα σκυλιά που απομακρύνθηκαν, έπειτα από έλεγχο της Ειδικής Γραμματείας, από άτυπους χώρους φιλοξενίας στον Δήμο Αλεξάνδρειας και σήμερα αναζητούν υπεύθυνα την επόμενη μέρα τους, με τη διαδικασία να υποστηρίζεται ενεργά από την κοινωνία των πολιτών.
Με αυτόν τον τρόπο, η καμπάνια συνδέει συμβολικά και ουσιαστικά την Πελοπόννησο με τη Βόρεια Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η υιοθεσία ενήλικων σκύλων δεν αποτελεί μια τοπική ή αποσπασματική πράξη, αλλά μια επιλογή με πανελλαδικό αποτύπωμα.
Παράλληλα, η Ειδική Γραμματεία αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία και ως πρότυπο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να εντάξουν ουσιαστικά τέτοιες δράσεις στη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όχι ως απλές χορηγίες, αλλά ως συμμετοχή με μετρήσιμο κοινωνικό αποτέλεσμα, από εταιρικές υιοθεσίες και στήριξη εξόδων έως ενεργοποίηση εργαζομένων.
Στη Σπάρτη, το Smart Paws – Save A Stray λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την περιοχή, με αποδεδειγμένη δράση στη διάσωση, περίθαλψη και επανένταξη αδέσποτων ζώων, υψηλή ψηφιακή απήχηση και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Αντίστοιχα, για τα σκυλιά που απομακρύνθηκαν από τα άτυπα καταφύγια της Αλεξάνδρειας, τη διαχείριση έχει αναλάβει η ιδρύτρια του Οργανισμού Ζω.Ε.Σ., Κατερίνα Παπαποστόλου, με τη διαδικασία να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Όπως επισημαίνεται από την Ειδική Γραμματεία, το μήνυμα είναι σαφές: η φροντίδα των ζώων δεν αφορά μόνο όσους δραστηριοποιούνται ήδη στη φιλοζωία, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη διάρκεια, τη συνέπεια και τη δεύτερη ευκαιρία, αξίες που ξεπερνούν το ζήτημα της υιοθεσίας και αγγίζουν την ίδια την κοινωνία.
