Υπόθεση Παναγόπουλου: Νέα πρόσωπα στο κάδρο των ελέγχων της Αρχής για το Ξέπλυμα και επείγουσα έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία

Το σχετικό πόρισμα για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και πέντε ακόμη άτομα βρίσκεται ήδη στην Οικονομική Εισαγγελία ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρά στην έρευνα και για άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση - Για «ηθική κατακρεούργησή του» μιλά ο Παναγόπουλος