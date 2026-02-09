Υπόθεση Παναγόπουλου: Νέα πρόσωπα στο κάδρο των ελέγχων της Αρχής για το Ξέπλυμα και επείγουσα έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία
Υπόθεση Παναγόπουλου: Νέα πρόσωπα στο κάδρο των ελέγχων της Αρχής για το Ξέπλυμα και επείγουσα έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία
Το σχετικό πόρισμα για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και πέντε ακόμη άτομα βρίσκεται ήδη στην Οικονομική Εισαγγελία ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρά στην έρευνα και για άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση - Για «ηθική κατακρεούργησή του» μιλά ο Παναγόπουλος
Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του προέδρου του ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ενώ ταυτόχρονα διευρύνεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήστος που βάζει στο μικροσκόπιό της και άλλα πρόσωπα, πέραν την ήδη φερόμενων ως εμπλεκόμενων.
Ηδη, στα χέρια της Οικονομικής Εισαγγελίας βρίσκεται πλέον το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφορικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων, με κεντρικά πρόσωπα τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και πέντε ακόμη άτομα. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανοίγει την βεντάλια της έρευνάς της στην υπόθεση και μπαίνουν στο μικροσκόπιό της στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων. Πάντως, ο Γιάννης Παναγόπουλος, υποστήριξε σε δήλωσή του ότι ακόμη και σήμερα δεν του έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του λογαριασμού του από την αρμόδια Αρχή, ενώ πρόσθεσε ότι σε βάρος του «έχει στηθεί χορός ηθικής κατακρεούργησής του».
Το όποιο νέο πόρισμα τυχόν προκύψει από την Αρχή, θα διαβιβασθεί επίσης στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Αλλωστε, όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν μπορεί να κάνει έρευνα για πολιτικά πρόσωπα, αφού αυτό είναι μεν στις αρμοδιότητες της βουλής, αλλά ούτως ή άλλως η Αρχή υποβάλλει τα πορίσματά της στην αρμόδια εισαγγελία, όπως έπραξε ήδη.
Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, μετά την παραλαβή του πορίσματος διέταξε, όπως αναμενόταν, επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΣΕΕ, τα υπόλοιπα πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και τις έξι εμπλεκόμενες εταιρείες που καταγράφονται στο πόρισμα.
Την επείγουσα έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει επίκουρος Οικονομικός Εισαγγελέας, ο οποίος θα διερευνήσει εάν τα ελεγχόμενα πρόσωπα διέπραξαν τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Σε πρώτη φάση, ο εισαγγελέας θα επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τους υπόλοιπους ελεγχόμενους της υπόθεσης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν προσφυγές εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, προκειμένου να «ξεμπλοκάρουν» τα δεσμευμένα περιουσιακά τους στοιχεία.
Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της έρευνας, θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες για τη συγκέντρωση στοιχείων που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν τις κατηγορίες. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή των τραπεζών, του Κτηματολογίου, καθώς και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών.
Τέλος, μόλις ο εισαγγελέας συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό, θα καλέσει σε εξηγήσεις τον κ. Παναγόπουλο και όσους άλλους προκύψουν ότι εμπλέκονται. Μετά την παροχή των εξηγήσεων, ο εισαγγελέας θα κρίνει εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο.
Παράλληλα η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στρέψει τις έρευνές της και σε πρόσωπα τα οποία είχαν διαδραματίσει συγκεκριμένο κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και την εκταμίευση των κονδυλίων, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μεταξύ των προσώπων αυτών να είναι και πρόσωπα που έχουν πολιτική ιδιότητα.
Ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία σε βάρος του θέτει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, σε δήλωσή του.
«Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση», τονίζει ο κ. Παναγόπουλος, καταγγέλλοντας ότι δικάζεται και καταδικάζεται καθημερινά, χωρίς να μπορεί να αμυνθεί για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων της ΓΣΕΕ,
Ηδη, στα χέρια της Οικονομικής Εισαγγελίας βρίσκεται πλέον το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφορικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων, με κεντρικά πρόσωπα τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και πέντε ακόμη άτομα. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανοίγει την βεντάλια της έρευνάς της στην υπόθεση και μπαίνουν στο μικροσκόπιό της στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων. Πάντως, ο Γιάννης Παναγόπουλος, υποστήριξε σε δήλωσή του ότι ακόμη και σήμερα δεν του έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του λογαριασμού του από την αρμόδια Αρχή, ενώ πρόσθεσε ότι σε βάρος του «έχει στηθεί χορός ηθικής κατακρεούργησής του».
Το όποιο νέο πόρισμα τυχόν προκύψει από την Αρχή, θα διαβιβασθεί επίσης στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Αλλωστε, όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν μπορεί να κάνει έρευνα για πολιτικά πρόσωπα, αφού αυτό είναι μεν στις αρμοδιότητες της βουλής, αλλά ούτως ή άλλως η Αρχή υποβάλλει τα πορίσματά της στην αρμόδια εισαγγελία, όπως έπραξε ήδη.
Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, μετά την παραλαβή του πορίσματος διέταξε, όπως αναμενόταν, επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΣΕΕ, τα υπόλοιπα πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και τις έξι εμπλεκόμενες εταιρείες που καταγράφονται στο πόρισμα.
Την επείγουσα έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει επίκουρος Οικονομικός Εισαγγελέας, ο οποίος θα διερευνήσει εάν τα ελεγχόμενα πρόσωπα διέπραξαν τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Σε πρώτη φάση, ο εισαγγελέας θα επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τους υπόλοιπους ελεγχόμενους της υπόθεσης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν προσφυγές εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, προκειμένου να «ξεμπλοκάρουν» τα δεσμευμένα περιουσιακά τους στοιχεία.
Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της έρευνας, θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες για τη συγκέντρωση στοιχείων που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν τις κατηγορίες. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή των τραπεζών, του Κτηματολογίου, καθώς και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών.
Τέλος, μόλις ο εισαγγελέας συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό, θα καλέσει σε εξηγήσεις τον κ. Παναγόπουλο και όσους άλλους προκύψουν ότι εμπλέκονται. Μετά την παροχή των εξηγήσεων, ο εισαγγελέας θα κρίνει εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο.
Η διευρυμένη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα
Παράλληλα η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στρέψει τις έρευνές της και σε πρόσωπα τα οποία είχαν διαδραματίσει συγκεκριμένο κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και την εκταμίευση των κονδυλίων, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μεταξύ των προσώπων αυτών να είναι και πρόσωπα που έχουν πολιτική ιδιότητα.
Παναγόπουλος: Έχει στηθεί ένας χορός ηθικής κατακρεούργησής μου;
Ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία σε βάρος του θέτει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, σε δήλωσή του.
«Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση», τονίζει ο κ. Παναγόπουλος, καταγγέλλοντας ότι δικάζεται και καταδικάζεται καθημερινά, χωρίς να μπορεί να αμυνθεί για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων της ΓΣΕΕ,
Στη δήλωσή του ο κ. Παναγόπουλος αναφέρει ότι το πρωί έμαθε ότι η Εισαγγελία που ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης είχε στείλει το πόρισμα «εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα».
Επαναλαμβάνοντας ότι εις βάρος του «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησης, ο κ. Παναγόπουλος διερωτάται πόσες ημέρες θα πρέπει να περιμένει για να του κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα για να ασκήσει τα δικαιώματά του, και κάνει λόγο για «εντελώς αβάσιμες εις βάρος του κατηγορίες».
«Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου; Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;», είναι τα ερωτήματα που θέτει.
Ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα μιλήσει δημοσίως «εγκαταλείποντας τον σεβασμό που έδειξε στις θεσμικές διαδικασίες, εφόσον κι αυτές ούτε τον σεβάστηκαν, ούτε τον προστάτευσαν».
Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.
Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.
Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;
Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;
Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;
Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.
Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο.
Επαναλαμβάνοντας ότι εις βάρος του «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησης, ο κ. Παναγόπουλος διερωτάται πόσες ημέρες θα πρέπει να περιμένει για να του κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα για να ασκήσει τα δικαιώματά του, και κάνει λόγο για «εντελώς αβάσιμες εις βάρος του κατηγορίες».
«Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου; Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;», είναι τα ερωτήματα που θέτει.
Ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα μιλήσει δημοσίως «εγκαταλείποντας τον σεβασμό που έδειξε στις θεσμικές διαδικασίες, εφόσον κι αυτές ούτε τον σεβάστηκαν, ούτε τον προστάτευσαν».
Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου:
Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.
Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.
Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;
Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;
Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;
Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.
Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα