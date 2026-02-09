Ανησυχία για τον μεγάλο όγκο νερού στον Έβρο, δείτε τον χάρτη με τις πλημμυρισμένες περιοχές
Έβρος Πλημμύρα Νερό Διδυμότειχο Φράχτης

Ανησυχία για τον μεγάλο όγκο νερού στον Έβρο, δείτε τον χάρτη με τις πλημμυρισμένες περιοχές

Το επίπεδο της στάθμης του νερού στον ποταμό Έβρο έφτασε στα 6,40 μέτρα οδηγώντας το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας να ανοίξει το θυρόφραγμα στο Πύθιο του Δήμου Διδυμοτείχου πλημμυρίζοντας έτσι 5.500 στρέμματα - Ανησυχία για την αντοχή του φράχτη στο Σουφλί

Φανή Χαρίση
Με το βλέμμα στην ποσότητα του νερού που αναμένεται να καταλήξει σε περιοχές του Δήμου Σουφλίου - Αμόριο, Λάβαρα, όπου βρίσκεται τμήμα του φράχτη είναι οι αρχές που ανησυχούν για τις αντοχές του.

Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Κώστας Βενετίδης, μετά το άνοιγμα του θυροφράγματος στο Πύθιο για να εκτονωθεί το φαινόμενο της υψηλότατης στάθμης του νερού στον ποταμό Έβρο, τα νερά αναμένεται να κατευθυνθούν στον κεντρικό και νότιο Έβρο.

Το επίπεδο της στάθμης του νερού στον ποταμό Έβρο ξεπέρασε το όριο συναγερμού που είναι τα 5,80 μέτρα και έφτασε στα 6,40 μέτρα οδηγώντας το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας να ανοίξει το θυρόφραγμα στο Πύθιο του Δήμου Διδυμοτείχου πλημμυρίζοντας έτσι 5.500 στρέμματα, προστατεύοντας όμως ανθρώπινες ζωές και κατοικίες.

Χάρτης του meteo με τις πλημμυρισμένες περιοχές στον Έβρο

Το meteo δημοσίευσε έναν χάρτη με δορυφορικά δεδομένα από το ραντάρ (SAR) του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel, που απεικονίζει πλημμυρισμένες περιοχές κοντά στον ποταμό Έβρο. 

Ο χάρτης, που προέκυψε από την επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, απεικονίζει με γαλάζιο χρώμα τις περιοχές του Έβρου που έχουν πλημμυρίσει.

Δορυφορική εικόνα πλημμυρισμένων περιοχών στον Έβρο

Τεράστιες ποσότητες νερού από Βουλγαρία

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν και στη γείτονα Βουλγαρία είχαν ως αποτέλεσμα όπως περιέγραψε ο κ. Βενετίδης τα τρία φράγματα που υπάρχουν στον Άρδα επί βουλγαρικού εδάφους να πλημμυρίσουν και τεράστιες ποσότητες νερού να έρθουν στην Ελλάδα.

«Σε εμάς μέσω του Άρδα, που συναντά τον ποταμό Έβρο, ερχόταν επί δύο ημέρες, περίπου 900 κυβικά μέτρα νερού κάθε δευτερόλεπτο. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα τα νερά από τη Βουλγαρία έφτασαν στον Έβρο και κατευθύνονται νοτιότερα» περιέγραψε ο κ. Βενετίδης.

Ανησυχία για την αντοχή του φράχτη στο Σουφλί

Μετά το άνοιγμα του θυροφράγματος και της προσωρινής εκτόνωσης των τεράστιων όγκων νερού όλοι οι φορείς συνεχίζουν να βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή παρακολουθώντας την πορεία του νερού και τις αντοχές των αναχωμάτων κατά μήκος του Έβρου στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ανησυχία υπάρχει και για την αντοχή τμήματος του φράχτη στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου, όπου εκεί αναμένεται να καταλήξει μεγάλος όγκος του νερού, και συγκεκριμένα στο κυρίως ανάχωμα που βρίσκεται κοντά στον φράχτη.

«Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε πως θα συμπεριφερθεί διότι τα νερά σε άλλες περιοχές είναι ορμητικότερα και σε άλλες περιοχές όχι.

Είναι και ο φράχτης σε ένα σημείο πολύ κοντά στο κυρίως ανάχωμα, στην περιοχή του Αμορίου και των Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου όπου αναμένουμε τις επόμενες ώρες να κατεβεί εκεί το νερό» είπε ο κ. Βενετίδης προσθέτοντας ότι ειδικά για το φράχτη εύχονται να αντέξει την πίεση του μεγάλου όγκου των νερών.

«Από την ώρα που έγινε ο φράχτης μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο για να δούμε τη συμπεριφορά του, οπότε είναι ένα ερωτηματικό» επεσήμανε.
