Ανησυχία για τον μεγάλο όγκο νερού στον Έβρο, δείτε τον χάρτη με τις πλημμυρισμένες περιοχές

Το επίπεδο της στάθμης του νερού στον ποταμό Έβρο έφτασε στα 6,40 μέτρα οδηγώντας το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας να ανοίξει το θυρόφραγμα στο Πύθιο του Δήμου Διδυμοτείχου πλημμυρίζοντας έτσι 5.500 στρέμματα - Ανησυχία για την αντοχή του φράχτη στο Σουφλί