Εκδήλωση του ΔΣΑ την Τετάρτη για τις καθυστερήσεις στην καθαρογραφή αθωωτικών αποφάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να παρακολουθούν την εκδήλωση είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά

Παναγιώτης Τσιμπούκης
Με αφορμή το ζέων ζήτημα των καθυστερήσεων στην καθαρογραφή των αθωωτικών αποφάσεων ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει μεθαύριο Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026 (18.30) στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60), εκδήλωση με θέμα: «Καθαρογραφή αθωωτικών αποφάσεων».

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Χριστίνα Τσαγκλή.

Στην εκδήλωση ομιλητές είναι:

- Χρήστος Κακλαμάνης, πρώην γενικός γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,

-Θεόδωρος Μαντάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην αντιπρόεδρος του ΔΣΑ και

- Κώστας Παπαδάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να παρακολουθούν την εκδήλωση είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά, δηλώνοντας συμμετοχή μέσω του www.olomeleia.gr, άλλως μέσω του καναλιού του ΔΣΑ στο youtube σε real time.
