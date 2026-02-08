«Ξεκολλήστε από το κινητό»: Έρχεται νόμος που θα απαγορεύει τη χρήση social media για παιδιά έως 15 ετών
«Ξεκολλήστε από το κινητό»: Έρχεται νόμος που θα απαγορεύει τη χρήση social media για παιδιά έως 15 ετών
Η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή τη ρύθμιση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου - Θα απαγορεύεται πλήρως η δημιουργία λογαριασμών, χωρίς εξαιρέσεις γονικής συναίνεσης - Τέλος στην αυτοδήλωση ηλικίας, πραγματική επαλήθευση με Kids Wallet - Σκέψεις και για περιορισμούς στους 16-18
Έτοιμη να προχωρήσει στον αποκλεισμό των ανηλίκων από τα κοινωνικά δίκτυα είναι και η ελληνική κυβέρνηση. Μετά την Αυστραλία, που έχει προχωρήσει σε ban των social media για τους ανηλίκους, και καθώς όλο και περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη λαμβάνουν την ίδια απόφαση, η Ελλάδα ετοιμάζει τη δική της παρέμβαση.
Βάσει του σχεδίου που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση, στη χώρα μας η απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα θα είναι καθολική για τους νέους κάτω των 15 ετών, ενώ για τους κάτω των 18 θα προβλέπονται αυστηροί περιορισμοί, όπως το μπλοκάρισμα μηνυμάτων από αγνώστους και η απαγόρευση πρόσβασης από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί.
Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, οι ανήλικοι στην Ελλάδα θα είναι σχεδόν αδύνατο να ξεγελάσουν τις συσκευές τους και να συνδεθούν, καθώς θα χρησιμοποιείται το εθνικό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας (Kids Wallet) το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.
Ακολούθησε διάλογος με άλλες ευρωπαϊκές αρχές, τις ίδιες τις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων (κάποιες εκ των οποίων εμφανίζονται πρόθυμες να συνδράμουν) και μια γενικότερη προετοιμασία αυτό το τείχος προστασίας για τους ανηλίκους να μην ορθωθεί μόνο από την Ελλάδα, αλλά πανευρωπαϊκά.
Το τελευταίο ανέλαβαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρώτη κυρία της χώρας, Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Καθώς έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για το ζήτημα -ως γονείς- και είναι κάτι που τους συγκινεί, ανέλαβαν να επικοινωνήσουν την ιδέα βρίσκοντας ανοιχτούς δρόμους όπου το επιχείρησαν.
Το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση δεν βασίζεται στην ανταπόκριση των κοινωνικών δικτύων (όπως στην Αυστραλία όπου έχουν επωμιστεί το βάρος να επιβεβαιώσουν ή προσδιορίσουν την ηλικία των χρηστών και να δράσουν ανάλογα), αλλά στην... πηγή.
Δηλαδή στα κινητά, στα τάμπλετ, στα λάπτοπ και σε όλες τις συσκευές των ανηλίκων από τις οποίες μπορούν να συνδεθούν στα social.
Οι συσκευές, στις οποίες θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η εφαρμογή Kids Wallet από τον κηδεμόνα, θα κάνουν αυτόματο age verification, ενεργοποιώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Θα αφαιρούν δηλαδή τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένα sites και apps, αλλά και θα ενημερώνουν τις πλατφόρμες για την ηλικία του χρήστη.
Διαφορετικά, θα είναι τα πράγματα για τους ανηλίκους άνω των 15 ετών. Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, αυτοί θα πρέπει να επαληθεύσουν υποχρεωτικά την ηλικία τους (και πάλι μέσω του Kids Wallet) ώστε να δημιουργήσουν λογαριασμό. Μέσω του age verification, για τους ανηλίκους κάτω των 18 μα άνω των 15 ετών θα ενεργοποιούνται τα teen account settings. Πρόκειται για mode λειτουργίας που θα ενεργοποιεί αυτόματα αυξημένες ρυθμίσεις προστασίας, μεταξύ των οποίων θα είναι οι περιορισμοί ιδιωτικών μηνυμάτων από αγνώστους, η απενεργοποίηση συλλογής δεδομένων για προσωποποιημένη διαφήμιση και η προβολή τέτοιας, αλλά και ο περιορισμός της νυχτερινής χρήσης. Εξετάζεται το τελευταίο να αφορά χρονικό διάστημα από τις 24.00 έως τις 06.00.
Στο στόχαστρο μπαίνουν, εκτός από τα κοινωνικά δίκτυα, οι πλατφόρμες τζόγου, αυτές που αφορούν την online πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ, ενώ φυσικά θα φιλτράρονται και όσες έχουν πορνογραφικό υλικό κ.ά. Αυτονόητος θα πρέπει να θεωρείται και ο αποκλεισμός της πρόσβασης ανηλίκων σε πλατφόρμες online γνωριμιών και σεξ, όπως το Tinder, η δημοφιλέστερη σε όλο τον κόσμο.
ΈλεγχοςΌπως έχει αποκαλύψει το «ΘΕΜΑ», η Ελλάδα είναι τεχνικά έτοιμη να εφαρμόσει το ban, καθώς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία - ήδη από τα τέλη του περασμένου έτους.
Η παρέμβαση εστιάζει, καταρχάς, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται σε αλγοριθμικό feed, ατελείωτο scrolling και μηχανισμούς διαρκούς αλληλεπίδρασης (likes, reels, stories, short videos), στοιχεία που, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εθιστικής χρήσης στους ανηλίκους. Πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram, το TikTok, το YouTube, το Snapchat και το X ενσωματώνουν σχεδιαστικά χαρακτηριστικά «διαρκούς ροής περιεχομένου», τα οποία ενισχύουν την παρατεταμένη παραμονή στην εφαρμογή, το λεγόμενο «doom scrolling», όπου ο χρήστης βρίσκει τον εαυτό του να σκρολάρει στα βίντεο της εφαρμογής χωρίς να μπορεί να σταματήσει.
Η συνεργασία των κοινωνικών δικτύων θεωρείται δεδομένη, αλλά σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εξετάζεται ένα πλαίσιο κυρώσεων, το οποίο περιλαμβάνει διοικητικά πρόστιμα από την εφαρμογή πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ποινικές κυρώσεις βάσει του Εθνικού Δικαίου, όπου προβλέπονται. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές.
Το προηγούμενο διάστημα, και ιδιαίτερα στη διάρκεια του καλοκαιριού που πέρασε, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες είχαν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την αναζήτηση κοινώς αποδεκτών λύσεων. Την καλή συνεργασία όλων των πλευρών επάνω στο ζήτημα εξαίρουν και οι ελληνικές υπηρεσίες, τονίζοντας μάλιστα ότι κάποιοι κολοσσοί του Διαδικτύου εργάστηκαν πολύ σθεναρά επάνω στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων.
Ξεχωρίζει η περίπτωση της Google, η οποία μάλιστα υπέβαλε και δέσμη προτάσεων για μέτρα προστασίας των ανηλίκων τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις ελληνικές αρχές. Οι προτάσεις της, πάντως, αν και αξιολογήθηκαν ως πολύ ενδιαφέρουσες και τεχνικά άρτιες, δεν υιοθετήθηκαν από την ευρωπαϊκή πλευρά, καθώς υπήρχαν ήδη οι έτοιμες λύσεις των εθνικών apps, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας του Kids Wallet. Αυτό που δεν έχει ακόμη αποφασιστεί είναι αν και με ποιον τρόπο θα συμπεριληφθούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνιών, όπως το WhatsApp, που χρησιμοποιούνται και για μαθησιακούς σκοπούς, αλλά και για την επικοινωνία των γονιών με τα παιδιά τους.
Οι λύσεις που ακολουθούν οι μυημένοι στην τεχνολογία ανήλικοι στην Αυστραλία για να ξεφύγουν από το (πρωτόγονο τεχνολογικά εκεί) ban, απλά, δεν θα είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν εδώ. Η χρήση VPN, για παράδειγμα, θα είναι δώρο άδωρο, καθώς η ανίχνευση των λογαριασμών δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στη διεύθυνση IP που θα μπορούσε να παρακαμφθεί. Αντίθετα, θα εφαρμόζεται πολυπαραγοντικός έλεγχος, που θα περιλαμβάνει συνδυαστικά:
■ σύνδεση από IP εντός ελληνικής επικράτειας,
■ δηλωμένο τόπο κατοικίας στην Ελλάδα,
■ επιλογή ελληνικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας λογαριασμού ή συσκευής,
■ δημιουργία λογαριασμού μέσω ελληνικού τηλεπικοινωνιακού παρόχου,
■ συστηματική ανάρτηση περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα,
■ χρήση ελληνικού αριθμού κινητού για επαλήθευση,
■ γεωεντοπιστικά δεδομένα συσκευής (όπου παρέχεται συγκατάθεση).
Με την εφαρμογή των ανωτέρω επιπλέον δικλίδων ασφαλείας, η ρύθμιση δεν θα περιορίζεται σε έλεγχο IP, αλλά θα βασίζεται σε συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων χρήστη. Αυτό καθιστά ουσιαστικά αναποτελεσματική την απλή χρήση VPN ως μέσου παράκαμψης του συστήματος.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων θα υποχρεωθούν να ενσωματώσουν την επαλήθευση του Kids Wallet ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, αντί απλώς να εμπιστεύονται την αυτοαναφερόμενη ηλικία. Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες θα ζητηθεί εκ νέου η επαλήθευση ηλικίας με deadline, π.χ. 90 ημερών, όπου μετά θα κλειδώνεται ο λογαριασμός τους. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι τρέχει διαπραγμάτευση με τις ισχυρότερες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων του πλανήτη, κάποιες εκ των οποίων (λόγω και της δραστηριοποίησής τους στην Ελλάδα) ανταποκρίθηκαν θετικά από την αρχή και προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας αποκλεισμού των ανηλίκων. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι μετά την επιβολή του μέτρου να ανταποκριθούν κι από τη δική τους πλευρά.
Οσον αφορά το πότε θα συμβεί, κυβερνητικές πηγές απαντούν ότι η υποχρεωτική συμμόρφωση των πλατφορμών δύναται να τεθεί σε ισχύ εντός σύντομου μεταβατικού διαστήματος, δεδομένου ότι η τεχνολογική λύση είναι ήδη υλοποιημένη, το ευρωπαϊκό πρότυπο είναι διαθέσιμο και το εθνικό σύστημα επαλήθευσης για ανηλίκους (Kids Wallet) βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.
Ανεξάρτητες πηγές επισημαίνουν ότι το ζήτημα είναι αποκλειστικά στα χέρια του πρωθυπουργού, ο οποίος και θα επιλέξει τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργοποιηθεί και ανακοινωθεί το ban των ανηλίκων από τα social media. Ισχυρό αβαντάζ σε αυτό είναι και το γεγονός ότι, όπως καταδεικνύουν οι σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης, δεν είναι μόνο ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του θερμοί υποστηρικτές του μέτρου, αλλά και η συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας. Ποσοστό περίπου 80% συμφωνεί με το μέτρο ως μια θετική προσπάθεια προστασίας των παιδιών, και ως εκ τούτου της κοινωνίας μας. Με τη διαφορά όμως ότι το 57% εκτιμά ότι τα παιδιά θα καταφέρουν να βρουν τρόπο να παρακάμψουν το μέτρο.
Ανάλογη εμπειρία υπάρχει από την πρώτη χώρα του κόσμου που εφάρμοσε το μέτρο, την Αυστραλία. Εκεί τα περισσότερα παιδιά δηλώνουν ότι κατάφεραν να διατηρήσουν τους λογαριασμούς τους σε TikTok, Facebook, X, YouTube, Instagram κ.α., αλλάζοντας απλώς την ημερομηνία γέννησής τους ή στέλνοντας φωτογραφίες τους (το απαιτούσαν οι πλατφόρμες) στις οποίες δήλωναν ότι ήταν κάποια χρόνια μεγαλύτερα.
Ακόμα κι έτσι, όμως, σύμφωνα με την υπηρεσία eSafety της Αυστραλίας, πριν από το ban της 10ης Δεκεμβρίου περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια παιδιά μεταξύ 8-15 ετών στη χώρα χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον μια πλατφόρμα κοινωνικών δικτύων, εκ των οποίων περισσότεροι από 850.000 χρήστες Snapchat και τουλάχιστον 700.000 Instagram. Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι τον Ιανουάριο που μας πέρασε περίπου 4,7 εκατομμύρια λογαριασμοί ατόμων κάτω των 16 ετών απενεργοποιήθηκαν ή σβήστηκαν.
Η μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram, Meta, ανακοίνωσε ότι αφαίρεσε 173.000 χρήστες από το Facebook και 330.000 από το Instagram, ενώ το Snapchat λέει ότι μπλόκαρε 415.000 λογαριασμούς.
Υπολογίζεται ότι το 44% των ανηλίκων κάτω των 16 μπλοκαρίστηκε από το Instagram, όπως και το 48% των χρηστών Snapchat ίδιας ηλικίας είχε την ίδια αντιμετώπιση. Περιέργως -ή διόλου περιέργως- στην Αυστραλία καταγράφεται αύξηση των παιδιών και εφήβων που αναζητούν χόμπι με φυσικές δραστηριότητες και φυσική αλληλεπίδραση, ακόμα και της χρήσης του επιστολικού ταχυδρομείου από τους ανηλίκους…
Ωστόσο, πριν αλέκτορα φωνήσαι, η Εισαγγελία του Παρισιού τον κλητεύει, καθώς η έφοδος της Europol στα γραφεία της Χ στη γαλλική πρωτεύουσα βρήκε στοιχεία για κακόβουλους αλγόριθμους και βαριά αδικήματα, όπως συνέργεια σε κατοχή και διάθεση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, καθώς και διάδοση περιεχομένου άρνησης του Ολοκαυτώματος.
Παιδιά που εθίζονται στη χρήση smartphone, ιδιαίτερα όσα δεν έχουν φτάσει ακόμη στην ηλικία των 12 ετών, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης, ενώ η νωρίτερη απόκτησή του εντείνει αυτά τα προβλήματα μαζί με τον ανεπαρκή ύπνο και την παχυσαρκία. Στη συνταρακτική αυτή διαπίστωση καταλήγει πρόσφατη μελέτη στις ΗΠΑ, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό του Νοσοκομείου Παίδων της Φιλαδέλφεια και βασίστηκε σε δεδομένα συμπεριφοράς άνω των 10.000 εφήβων. Και αυτό, απ’ ό,τι φαίνεται, είναι μόνο το προοίμιο μιας εξαιρετικά ανησυχητικής κατάστασης. Διότι, εκ της φύσεώς τους, τα σημερινά, πανίσχυρα και τρομακτικά εξελιγμένα smartphones, με τις αυξημένες τεχνικές δυνατότητες να υποστηρίζουν ηλεκτρονικά διαδικτυακά παιχνίδια, συμβάλλουν καθοριστικά στην παγίδευση των παιδιών σε έναν παιγνιο-εθισμό, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως διακριτή ψυχική διαταραχή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εξυπακούεται, δε, ότι με ένα smartphone, συνήθως με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο 5G, το παιδί έχει στα χέρια του ένα πανίσχυρο πασπαρτού, ένα κλειδί που ανοίγει κάθε πόρτα, η οποία μπορεί να οδηγεί σε πορνογραφικό υλικό, σε παράνομο τζόγο -με ή χωρίς χρήματα-, σε κακόβουλες διαδικτυακές σελίδες, σε ανεξέλεγκτο διαμοιρασμό των προσωπικών δεδομένων κ.ο.κ.
Επιπλέον, υπάρχει πλήθος διεθνών και έγκυρων μελετών οι οποίες συνδέουν την έντονη ενασχόληση με τα smartphones (επί αρκετές ώρες καθημερινά, χρήση αργά το βράδυ κ.λπ.) με αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης, άγχους και στρες. Η άμεση παρενέργεια από την κατάχρηση προκαλεί συμπτώματα όπως η σημαντική έκπτωση στην ευεξία και o δραματικός περιορισμός της φυσικής κοινωνικοποίησης των παιδιών. Ειδικά, η συνεχής έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύει την κοινωνική σύγκριση, τον επονομαζόμενο «τρόμο μήπως χάσω κάτι σημαντικό» (Fear Of Missing Out), καθώς και τον κυβερνοεκφοβισμό.
Οι επιπτώσεις έχουν ακόμη και άμεσο, σωματικό αποτύπωμα: τα smartphones καταστρέφουν την ποιότητα του ύπνου. Το μπλε φως που εκπέμπει η οθόνη του κινητού προκαλεί μείωση ή και ολική καταστολή της έκκρισης μελατονίνης στον οργανισμό. Τα παιδιά αργούν να κοιμηθούν, με συνέπεια η μειωμένη διάρκεια του ύπνου να οδηγεί στην κόπωση, στη διαταραχή του φυσικού βιολογικού ρυθμού κ.λπ. Επίσης, η νωθρότητα και η ακινησία μειώνουν τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας προάγοντας την αύξηση βάρους, τις ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες και εν τέλει την παχυσαρκία.
Το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο ολοένα πιο απρόβλεπτο περιβάλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απασχολεί σοβαρά την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και, μάλιστα, με μεγαλύτερη ένταση και πιο συστηματικά από τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.
Σε αυτό το πλαίσιο, το χρονικό ορόσημο για την ανάληψη συγκεκριμένων και συστηματικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο πολιτείας ήταν η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2024. Εκεί ο κ. Μητσοτάκης έθεσε για πρώτη φορά ως μείζον και χρήζον επείγουσας αντιμετώπισης το θέμα της ψυχικής προφύλαξης των ανηλίκων απέναντι στα επικίνδυνα, εθιστικά πρότυπα συμπεριφοράς τα οποία κυκλοφορούν ευρέως στα social media.
Κατόπιν, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2024 η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στο Διαδίκτυο. Ακολούθησαν επιγραμματικά οι εξής δράσεις:
■ Τον Μάρτιο του 2025 η ελληνική προσέγγιση παρουσιάστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δύο μήνες αργότερα, τον Μάιο, η Ελλάδα εισήγαγε την καινοτομία του Kids Wallet, δηλαδή τον πρώτο λειτουργικό μηχανισμό ελέγχου και επιβεβαίωσης ηλικίας που θεσπίστηκε ποτέ από κράτος-μέλος της Ε.Ε.
■ Αμέσως μετά, 13 χώρες της Ε.Ε. υιοθέτησαν την πρόταση της Ελλάδας για τη θέσπιση του ελάχιστου ορίου ψηφιακής ηλικίας (ή ενηλικίωσης).
■ Τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πιλοτική εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκού εργαλείου επαλήθευσης ηλικίας, με τη συμμετοχή της Γαλλίας, της Δανίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Κύπρου, ως ενδιάμεσης λύσης μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το EU Digital Identity Wallet, στο πρότυπο του ελληνικού Kids Wallet. Μάλιστα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισήμανε δημοσίως την ανάγκη καθιέρωσης μιας ψηφιακής ενηλικίωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων με αποστολή να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα της Ε.Ε. για την ουσιαστική προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.
■ Τέλος, τον Νοέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που υποστηρίζει τη θεσμοθέτηση ως υποχρεωτικών της επαλήθευσης ηλικίας και του γονικού ελέγχου για την πρόσβαση στα social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών.
