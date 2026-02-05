Έρχεται απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα
YGEIAMOU.GR
Social Media Ανήλικοι Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Έρχεται απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα

Ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από τις ψηφιακές πλατφόρμες

Έρχεται απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα
ygeiamou.gr team
Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ανώτερη κυβερνητική πηγή στο Reuters.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Την ίδια ημέρα, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ παράλληλα προωθεί ρύθμιση που θα καθιστά τα στελέχη των εταιρειών κοινωνικών δικτύων προσωπικά υπεύθυνα για τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης