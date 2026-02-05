Έρχεται απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα
Έρχεται απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα
Ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από τις ψηφιακές πλατφόρμες
Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ανώτερη κυβερνητική πηγή στο Reuters.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από τις ψηφιακές πλατφόρμες.
Την ίδια ημέρα, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ παράλληλα προωθεί ρύθμιση που θα καθιστά τα στελέχη των εταιρειών κοινωνικών δικτύων προσωπικά υπεύθυνα για τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.
