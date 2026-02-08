Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο τραυματίες στο Γαλάτσι
Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο τραυματίες στο Γαλάτσι
Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό - Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στο Γαλάτσι, κατά τη διάρκεια του οποίου δύο άτομα τραυματίστηκαν.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, πρόκειται για ένα περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε σχεδόν την ίδια ώρα και στην ίδια περιοχή. Όπως έχει γίνει γνωστό, λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ ομάδα 4 έως 5 ατόμων φέρεται να επιτέθηκε στους δύο άνδρες.
Σε κοντινή απόσταση και με μικρή χρονική διαφορά, στην οδό Παρθενόπης, ο δεύτερος τραυματίας, ηλικίας 25 ετών, φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από την ίδια ομάδα ατόμων, αφού προηγουμένως τον ρώτησαν «τι ομάδα είναι». Ο νεαρός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε επίσης στον «Ευαγγελισμό».
Σημειώνεται ότι ο ένας από τους δύο τραυματίες το 2023 είχε τραυματιστεί σε ποδοσφαιρικό αγώνα όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του.
Πλάνα που καταγράφηκαν λίγα λεπτά μετά τη συμπλοκή δείχνουν την επιχείρηση του πληρώματος του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε έναν εκ των δύο τραυματιών.
Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, πρόκειται για ένα περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε σχεδόν την ίδια ώρα και στην ίδια περιοχή. Όπως έχει γίνει γνωστό, λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ ομάδα 4 έως 5 ατόμων φέρεται να επιτέθηκε στους δύο άνδρες.
Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο στο ΓαλάτσιΑρχικά, επί της οδού Κούρτιου, ένας 32χρονος δέχτηκε επίθεση και τραυματίστηκε από μαχαίρι στον γλουτό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ λίγο αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν στην οδό Στεφανοπούλου μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται ως το όπλο της επίθεσης.
Σε κοντινή απόσταση και με μικρή χρονική διαφορά, στην οδό Παρθενόπης, ο δεύτερος τραυματίας, ηλικίας 25 ετών, φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από την ίδια ομάδα ατόμων, αφού προηγουμένως τον ρώτησαν «τι ομάδα είναι». Ο νεαρός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε επίσης στον «Ευαγγελισμό».
Σημειώνεται ότι ο ένας από τους δύο τραυματίες το 2023 είχε τραυματιστεί σε ποδοσφαιρικό αγώνα όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του.
Πλάνα που καταγράφηκαν λίγα λεπτά μετά τη συμπλοκή δείχνουν την επιχείρηση του πληρώματος του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε έναν εκ των δύο τραυματιών.
Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα