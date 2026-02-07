Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος ο Μαροκινός που κατηγορείται ως διακινητής μεταναστών, αρνήθηκε ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους
Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος ο Μαροκινός που κατηγορείται ως διακινητής μεταναστών, αρνήθηκε ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους
Στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα - Αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 31χρονος Μαροκινός υπήκοος που επέβαινε στο σκάφος των μεταναστών και φέρεται ως ο διακινητής στο πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Χίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.
Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.
Υπενθυμίζεται ότι παιδιά με πολλαπλά κατάγματα που είχαν τραυματιστεί την περασμένη Τρίτη στο τραγικό ναυάγιο ανοικτά της Χίου, μεταφέρθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα με πτήση αεροσκάφους τύπου C130.
Τα παιδιά κρίθηκε απαραίτητο - αφού η κατάσταση της υγείας τους σταθεροποιήθηκε - να αντιμετωπιστούν από εξειδικευμένους γιατρούς. Μαζί τους αναχώρησαν για την Αθήνα και οι γονείς τους αλλά και τα αδέλφια τους.
Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χίου, παραμένουν ακόμη τρία παιδιά σε καλή κατάσταση, καθώς και ένας ανήλικος αδελφός τους στη Χειρουργική Κλινική.
Από τα τρία άτομα που νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τραυματισμένα στο ναυάγιο, ένα νοσηλεύεται πλέον σε απλό θάλαμο νοσηλείας ενώ στη ΜΕΘ παραμένουν μία γυναίκα με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένας άντρας χειρουργημένος στην κοιλιακή χώρα.
Στην Αθήνα με αεροδιακομιδή έξι τραυματισμένα παιδιά
