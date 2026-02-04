Τραγωδία ανοιχτά της Χίου: Στους 15 οι νεκροί μετά από επεισόδιο σκάφους με μετανάστες και πλωτό του Λιμενικού

Στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή τεσσάρων σκαφών του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικού σκάφους με ιδιώτες δύτες, καθώς και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας. Διασώστες του ΕΚΑΒ, με πέντε ασθενοφόρα, παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες συγκρούστηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού, υπό συνθήκες που διερευνώνται.Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων συνεχίζονται.