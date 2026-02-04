Τραγωδία ανοιχτά της Χίου: Στους 15 οι νεκροί μετά από επεισόδιο σκάφους με μετανάστες και πλωτό του Λιμενικού
Ανάμεσα στους τραυματίες 11 παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες που έχασαν τα έμβρυα – Σοβαρά τραυματισμένοι μετανάστες και δύο λιμενικοί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο
Στους 15 ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών από τη σύγκρουση σκάφους που μετέφερε μετανάστες με πλωτό του Λιμενικό Σώμα, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 21:00, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου της Χίου. Από τη σφοδρή σύγκρουση δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου διακομίστηκαν συνολικά 26 τραυματίες με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για 24 αλλοδαπούς και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 12:00, κατέληξε στο νοσοκομείο μία γυναίκα από τους τραυματίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 15.
Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 11 άνδρες και τέσσερις γυναίκες. Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα άρχισε η παραλαβή των σορών των 14 εκ των θυμάτων από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Χίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει καταγραφεί θάνατος από πνιγμό.
Κατά την τελευταία επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά. Δέκα από τους τραυματίες που νοσηλεύονται είναι παιδιά και έχουν εισαχθεί στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου, κυρίως με ορθοπεδικά τραύματα.
Ιδιαίτερα σοβαρή κρίνεται η κατάσταση τεσσάρων αλλοδαπών, οι οποίοι φέρουν βαριά τραύματα σε ζωτικά όργανα και στο κεφάλι. Τρεις από αυτούς έχουν ήδη υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ ένας ακόμη τραυματίας, με ρήξη σπλήνας και διαφράγματος, χειρουργείται. Άλλοι δύο, με ρήξη ήπατος και πνευμοθώρακα αντίστοιχα, αναμένεται επίσης να οδηγηθούν στο χειρουργείο, ενώ ένας ακόμη τραυματίας θα υποβληθεί σε ορθοπεδική επέμβαση.
Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, ανάμεσα στους διακομισθέντες στο νοσοκομείο βρίσκονται και δύο έγκυες γυναίκες. Όπως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, τα έμβρυα που κυοφορούσαν είναι νεκρά, ωστόσο οι ίδιες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
Στο νοσοκομείο Χίου νοσηλεύονται επίσης δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Πρόκειται για έναν άνδρα με εξάρθρωση ώμου και μία γυναίκα με εγκεφαλική διάσειση. Ο ένας εκ των δύο λιμενικών έχει ήδη λάβει εξιτήριο.
Στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή τεσσάρων σκαφών του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικού σκάφους με ιδιώτες δύτες, καθώς και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας. Διασώστες του ΕΚΑΒ, με πέντε ασθενοφόρα, παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.
Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες συγκρούστηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού, υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων συνεχίζονται.
