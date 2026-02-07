Αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την αθλητική βία: Συνελήφθη 22χρονος που είχε στην κατοχή του κάνναβη
Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 32 έλεγχοι ατόμων -Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την αθλητική βία: Συνελήφθη 22χρονος που είχε στην κατοχή του κάνναβη
Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση για την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων βίας με αθλητικό υπόβαθρο, πραγματοποιήθηκε, χθες το απόγευμα, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 32 έλεγχοι ατόμων, ενώ εντοπίστηκε και συνελήφθη 22χρονος ημεδαπός, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ναρκωτική ουσία «κάνναβη» συνολικού βάρους 0.88 γραμμαρίων.

Η ναρκωτική ουσία που κατασχέθηκε θα αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
