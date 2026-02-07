Πεδίο μάχης το ΑΠΘ με δεκάδες μολότοφ και δακρυγόνα: 313 προσαγωγές μετά τα σοβαρά επεισόδια, αστυνομικός στο νοσοκομείο με εγκαύματα
Σοβαρά επεισόδια με μολότοφ και δακρυγόνα μετά από πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή – Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και άλλα δύο υπέστησαν σοβαρές ζημιές

Σε 313 προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία, μετά από σοβαρά επεισόδια τα ξημερώματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα, μετά από πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, όταν ομάδα κουκουλοφόρων πέταξε μολότοφ σε δυνάμεις των ΜΑΤ με πέτρες και δεκάδες αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ, με τους αστυνομικούς να απαντούν με χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, ενώ αύρα έριξε νερό.

Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες από μολότοφ, ενώ άλλα δύο υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Τραυματίες ένας αστυνομικός και μία νεαρή γυναίκα 


Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Τραυματίας είναι και μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο πανεπιστήμιο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Λόγω των επεισοδίων, τμήμα της Εγνατίας παρέμεινε κλειστό, στο ρεύμα προς το κέντρο, ενώ οχήματα της πυροσβεστικής καθάρισαν το οδόστρωμα από σπασμένα μπουκάλια και αντικείμενα.

Οι προσαγωγές συνεχίστηκαν μέχρι τις πρωινές ώρες.


