Επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με μολότοφ εναντίον των ΜΑΤ, δείτε βίντεο

ΕΛΛΑΔΑ
Επίθεση κουκουλοφόρων σε αστυνομικές δυνάμεις τα ξημερώματα  – Απάντηση της ΕΛΑΣ με κρότου-λάμψης και δακρυγόνα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε επιφυλακή στην περιοχή της οδού Εγνατία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους βγήκε από τους χώρους του πανεπιστημίου και κινήθηκε προς την οδό Εγνατία, όπου επιτέθηκε σε διμοιρία των ΜΑΤ.



Οι κουκουλοφόροι πέταξαν δεκάδες βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, προκαλώντας ένταση και αναστάτωση στην περιοχή.



Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν άμεσα κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων, προκειμένου να απωθήσουν τους επιτιθέμενους και να αποκαταστήσουν την τάξη. Στο σημείο επικράτησε αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά σε τμήματα του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης.

Μετά την λήξη των επεισοδίων η αστυνομία ξεκίνησε ελέγχους, ενώ προχώρησε και σε προσαγωγές.



