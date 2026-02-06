Μητέρα δύο παιδιών η 59χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Μητέρα δύο παιδιών η 59χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα
Θρήνος επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Κρήτης για την 59χρονη μητέρα δύο παιδιών που άφησε χθες την τελευταία της πνοή έπειτα από το τρομακτικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ, στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η 59χρονη μητέρα βρισκόταν μαζί με ένα ακόμα άτομο στο αυτοκίνητό της και κινούνταν επί του ΒΟΑΚ με κατεύθυνση προς την Κίσσαμο.
Λίγα λεπτά μετά τις 15:30 το μεσημέρι και ενώ είχε περάσει τον κόμβο του Πλατανιά, άγνωστο πώς, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα – παρά τα κολωνάκια – με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δύο αυτοκίνητα.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με το αυτοκίνητο της 59χρονης να μετατρέπεται σε μία άμορφη μάζα και η ίδια να εγκλωβίζεται στα συντρίμμια.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική με τρία οχήματα και οκτώ άνδρες.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν και απεγκλώβισαν την άτυχη γυναίκα η οποία όμως ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν τρία ακόμα άτομα. Πρόκειται για τους οδηγούς των δύο οχημάτων, μία 46χρονη και ένας 53χρονος καθώς επίσης και ο 64χρονος συνοδηγός της άτυχης γυναίκας. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων όπου εξακολουθούν νοσηλεύονται χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.
