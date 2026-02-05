Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρή 60χρονη και τρεις τραυματίες σε τροχαίο, δείτε βίντεο
Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρή 60χρονη και τρεις τραυματίες σε τροχαίο, δείτε βίντεο

Στο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στο 13ο χιλιόμετρο Χανίων - Κισσάμου, εμπλέκονται τρία οχήματα

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) στον ΒΟΑΚ, στο 13ο χιλιόμετρο Χανίων - Κισσάμου, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, στο τροχαίο εμπλέκονται τρία οχήματα. Η 60χρονη εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της και ανασύρθηκε νεκρή, ενώ τρία άτομα έχουν τραυματιστεί.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό, καθώς και η Τροχαία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

