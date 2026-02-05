Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρή 60χρονη και τρεις τραυματίες σε τροχαίο, δείτε βίντεο
Στο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στο 13ο χιλιόμετρο Χανίων - Κισσάμου, εμπλέκονται τρία οχήματα
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) στον ΒΟΑΚ, στο 13ο χιλιόμετρο Χανίων - Κισσάμου, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, στο τροχαίο εμπλέκονται τρία οχήματα. Η 60χρονη εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της και ανασύρθηκε νεκρή, ενώ τρία άτομα έχουν τραυματιστεί.
Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό, καθώς και η Τροχαία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
