Μενίδι: Χειροπέδες σε παλαίμαχο ποδοσφαιριστή για ναρκωτικά
Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης
Μπλεξίματα με τον νόμο έχει γνωστός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής καθώς πιάστηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών να προμηθεύεται μικροποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης.
Ο 59χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (4/2) στο Μενίδι μετά από έφοδο των αστυνομικών κατά την οποία συνελήφθησαν και οι διακινητές, πατέρας και γιος. Κατά τον έλεγχο κατελήφθη να κατέχει 0,8 γραμμάρια ηρωίνη και 0,2 γραμμάρια κοκαΐνη.
Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο 59χρονος απασχολεί τις Αρχές καθώς, από το 1994 μέχρι και το 2013, είχε συλληφθεί έξι φορές για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
