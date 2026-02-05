Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Τραγωδία στην Κομοτηνή, νεκρός ο οδηγός που αγνόησε τις προειδοποιήσεις και πέρασε μέσα από χείμαρρο – Σταμάτησε για απόψε η επιχείρηση ανάσυρσής του
Στο σημείο που εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητο η στάθμη του νερού παραμένει εξαιρετικά υψηλή και ξεπερνά τα 4 μέτρα -Θα συνεχιστεί αύριο η επιχείρηση, όταν και αναμένεται να υποχωρήσει η στάθμη των υδάτων
Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή της Κομοτηνής, όταν οδηγός Ι.Χ. αγνόησε τις προειδοποιήσεις της Αστυνομίας και επιχείρησε να διασχίσει κλειστή ιρλανδική διάβαση, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του ποταμού.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός είναι νεκρός. Η επιχείρηση των Αρχών διακόπηκε για απόψε, καθώς η στάθμη του νερού παραμένει εξαιρετικά υψηλή και ξεπερνά τα 4 μέτρα, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή προσέγγιση στο σημείο όπου βρίσκεται το αυτοκίνητο.
Όπως έγινε γνωστό, οι έρευνες θα συνεχιστούν αύριο, όταν και αναμένεται να υποχωρήσει η στάθμη των υδάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάσυρση του οχήματος με τη σορό, με τη χρήση σχοινιών.
Νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός στις Αρχές, όταν κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι Ι.Χ. παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη, στην περιοχή του Ηφαίστου, λίγο έξω από την Κομοτηνή. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 13 πυροσβέστες με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ Κομοτηνής.
Ο οδηγός εντοπίστηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ μέσα στο αυτοκίνητό του, ωστόσο το σημείο ήταν δυσπρόσιτο και δεν κατέστη δυνατός ο απεγκλωβισμός του. Αρχικά η κατάσταση της υγείας του παρέμενε άγνωστη, όμως λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, οι ιρλανδικές διαβάσεις στην περιοχή είχαν κλείσει προληπτικά λόγω της κακοκαιρίας και είχαν τοποθετηθεί κώνοι σήμανσης, τους οποίους ο οδηγός φέρεται να αγνόησε.
Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, Μανώλης Ταπατζάς, έκανε λόγο για ένα ακόμη τραγικό περιστατικό, τονίζοντας ότι η διέλευση από τη συγκεκριμένη διάβαση είχε απαγορευτεί από νωρίς το απόγευμα, ενώ επεσήμανε πως πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο συμβάν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
Σημειώνεται ότι η Ιρλανδική Διάβαση είναι ένα τμήμα δρόμου που διασχίζει έναν χείμαρρο ή ένα μικρό ποτάμι χωρίς γέφυρα, συνήθως με μια πρόχειρη τσιμεντένια ή ασφαλτόστρωτη κατασκευή χαμηλού κόστους, η οποία γίνεται επικίνδυνη και αδιάβατη όταν τα νερά ανεβαίνουν μετά από βροχές, με κίνδυνο να παρασύρει οχήματα και πεζούς.
