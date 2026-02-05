Τραγωδία στην Κομοτηνή, νεκρός ο οδηγός που αγνόησε τις προειδοποιήσεις και πέρασε μέσα από χείμαρρο – Σταμάτησε για απόψε η επιχείρηση ανάσυρσής του

Στο σημείο που εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητο η στάθμη του νερού παραμένει εξαιρετικά υψηλή και ξεπερνά τα 4 μέτρα -Θα συνεχιστεί αύριο η επιχείρηση, όταν και αναμένεται να υποχωρήσει η στάθμη των υδάτων