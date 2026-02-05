Ξεκινά η διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των φαρμακείων: Η διαδικασία, τα οφέλη για τον ασθενή

«Από τις 16 Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για να μπορούν οι ασθενείς να κάνουν τα αιτήματά τους», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης