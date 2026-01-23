«Πράσινο φως» στην Ευρώπη για 104 νέα φάρμακα το 2025 – Τα 16 για σπάνιες παθήσεις
«Πράσινο φως» στην Ευρώπη για 104 νέα φάρμακα το 2025 – Τα 16 για σπάνιες παθήσεις
Από τον διαβήτη και την επιλόχειο κατάθλιψη έως σπάνια γενετικά νοσήματα - Το 2025 ήταν χρονιά-ορόσημο για τη φαρμακευτική καινοτομία
Με 104 νέες εγκρίσεις φαρμάκων μέσα σε ένα μόνο έτος, το 2025 καταγράφεται ως χρονιά – ορόσημο για τη φαρμακευτική καινοτομία στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), δεκάδες νέες θεραπείες άνοιξαν τον δρόμο για την αντιμετώπιση σοβαρών, χρόνιων αλλά και σπάνιων παθήσεων, ενισχύοντας την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα.
Από τα 104 φάρμακα που έλαβαν θετική γνωμοδότηση για έγκριση κυκλοφορίας, τα 38 περιείχαν νέα δραστική ουσία, η οποία δεν είχε εγκριθεί ποτέ ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για θεραπείες που χαρακτηρίζονται είτε ως πρωτοποριακές είτε ως ιδιαίτερα σημαντικές για τη δημόσια υγεία.
