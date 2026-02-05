Ισχυρές καταιγίδες από το μεσημέρι στην Αττική, λασποβροχές και σκόνη σχεδόν σε όλη τη χώρα, δείτε live χάρτη με την κακοκαιρία
Ισχυρές καταιγίδες από το μεσημέρι στην Αττική, λασποβροχές και σκόνη σχεδόν σε όλη τη χώρα, δείτε live χάρτη με την κακοκαιρία
Προειδοποίηση επιπέδου 3, δείτε χάρτες της ΕΜΥ - Την Κέρκυρα και τα νησιά του Ιονίου πλήττει ήδη η κακοκαιρία, που αναμένεται να επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας το διήμερο - Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης
Eπιδείνωση παρουσιάζει εκ νέου ο καιρός σήμερα Πέμπτη 5/02, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, προκάλεσε ήδη σημαντικές ζημιές στην Κέρκυρα και πλημμυρικά φαινόμενα στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, οι οποίες προοδευτικά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.
Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.
Στους προγνωστικούς χάρτες παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης την Πέμπτη 05/02, καθώς και η εκτιμώμενη γεωγραφική κατανομή της Αφρικανικής σκόνης και των λασποβροχών τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας σύμφωνα με το σύστημα DUST-WRF του Meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το σύστημα DUST-WRF παρέχει υψηλής ανάλυσης προγνωστικούς χάρτες για τη μεταφορά και την εναπόθεση σκόνης στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα.
Παράλληλα, πολύ ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο.
Όπως σημειώνει:
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, οι οποίες προοδευτικά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.
Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.
Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική)Βροχές θα εκδηλωθούν κατά περιόδους στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.
Στους προγνωστικούς χάρτες παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης την Πέμπτη 05/02, καθώς και η εκτιμώμενη γεωγραφική κατανομή της Αφρικανικής σκόνης και των λασποβροχών τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας σύμφωνα με το σύστημα DUST-WRF του Meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το σύστημα DUST-WRF παρέχει υψηλής ανάλυσης προγνωστικούς χάρτες για τη μεταφορά και την εναπόθεση σκόνης στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα.
Παράλληλα, πολύ ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο.
Προειδοποίηση Κολυδά: Κινούμενο σύστημα καταιγίδων πλησιάζει δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες 2 με 3 ώρεςΈνα σύστημα καταιγίδων κινείται προς ανατολικά - βορειοανατολικά με ταχύτητα περίπου 60 km/h, αυξάνοντας την πιθανότητα να επηρεάσει τη δυτική και κεντρική Αττική μέσα στις επόμενες 2–3 ώρες, ενημερώνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε σημερινή ανάρτησή του.
Όπως σημειώνει:
«Ο μέγιστος ρυθμός βροχής υπολογίζεται στα 7 mm/ώρα. Η διάρκεια των έντονων φαινομένων σε κάθε περιοχή θα είναι σύντομη, αλλά δεν αποκλείονται τοπικές εξάρσεις έντασης κατά τη διέλευση των κυρίων πυρήνων των καταιγίδων».
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΜΥ, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 4/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:
-στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα
-στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ
-στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα
-στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)
-στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).
Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.
Με ένταση ξεκίνησε από το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία από τα δυτικά της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην Κέρκυρα και πλημμυρικά φαινόμενα στην Κεφαλονιά, ενώ σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να επηρεάσει και την Αττική από σήμερα, με βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους.
Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, ανεμοστρόβιλος έπληξε το χωριό Αφιώνας, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κέρκυρας. Από το πέρασμά του προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς τουλάχιστον τρεις στέγες κατοικιών παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ καταστράφηκε και περίπτερο του Δήμου.
Οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο συγκρότημα του νησιού.
Κλώνοι δέντρων έπεσαν στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και καθιστώντας αναγκαία την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστική Υπηρεσία για την απομάκρυνσή τους.
Την ίδια ώρα, ισχυρή βροχόπτωση έπληξε την Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι τοπικές Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 5 έως 13-15, στην Ήπειρο από7 έως 13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 6 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 15-16, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 15-16 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πιθανότατα τοπικά θυελλώδεις 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και προοδευτική εξασθένηση το απόγευμα.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές κατά περιόδους, ενώ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν σε ασθενείς και θα πνέουν πλέον από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14-15 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ: Σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση - Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσειςΤο μεσημέρι της Πέμπτης, επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΜΥ, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 4/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:
-στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα
-στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ
-στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα
-στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)
-στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).
Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.
Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας
Με ένταση ξεκίνησε από το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία από τα δυτικά της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην Κέρκυρα και πλημμυρικά φαινόμενα στην Κεφαλονιά, ενώ σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να επηρεάσει και την Αττική από σήμερα, με βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους.
Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία σήμερα, χάρτης δείχνει πού θα σημειωθούν λασποβροχές, πλημμύρες σε Κεφαλονιά και ανεμοστρόβιλος στην Κέρκυρα
Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, ανεμοστρόβιλος έπληξε το χωριό Αφιώνας, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κέρκυρας. Από το πέρασμά του προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς τουλάχιστον τρεις στέγες κατοικιών παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ καταστράφηκε και περίπτερο του Δήμου.
Οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο συγκρότημα του νησιού.
Κλώνοι δέντρων έπεσαν στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και καθιστώντας αναγκαία την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστική Υπηρεσία για την απομάκρυνσή τους.
Την ίδια ώρα, ισχυρή βροχόπτωση έπληξε την Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι τοπικές Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.
Ποτάμια οι δρόμοι και στον Πύργο ΗλείαςΙδιαίτερα προβλήματα προκαλεί η έντονη βροχόπτωση και στην πόλη του Πύργου.
Ο καιρός σήμεραBροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, οι οποίες προοδευτικά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιόνια θα πέσουν σε μεγάλο υψόμετρο στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 5 έως 13-15, στην Ήπειρο από7 έως 13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 6 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 15-16, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 15-16 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πιθανότατα τοπικά θυελλώδεις 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και προοδευτική εξασθένηση το απόγευμα.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές κατά περιόδους, ενώ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν σε ασθενείς και θα πνέουν πλέον από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14-15 βαθμούς.
Ο καιρός την Παρασκευή 06-02-2026Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 07-02-2026Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο
Ο καιρός την Κυριακή 08-02-2026Στη δυτική, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα