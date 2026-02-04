Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Δείτε το βίντεο με τον 89χρονο που οδηγούσε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
Μία 50χρονη οδηγός, προκειμένου να τον αποφύγει, έπεσε πάνω στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει τον 89χρονο οδηγό αυτοκινήτου που εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, στο ύψος της Βέροιας.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, 28 Ιανουαρίου, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο 89χρονος εισήλθε αντίθετα στην Εγνατία Οδό από τον κόμβο της Βέροιας και κινούνταν ανάποδα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.
Περίπου δέκα χιλιόμετρα μετά, ο ηλικιωμένος βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του κόμβου Κουλούρας, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς που είχαν ήδη ειδοποιηθεί.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.
Ο 89χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας και στη συνέχεια ο ηλικιωμένος αφέθηκε ελεύθερος.
Δείτε το βίντεο
Αντιλαμβανόμενη ότι το αυτοκίνητο κινούνταν αντίθετα, μία 50χρονη οδηγός, στην προσπάθειά της να αποφύγει τη σύγκρουση, κατέληξε πάνω στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου και νοσηλεύτηκε.
@thomas_papadopopoulos #hellas🇬🇷tiktok #egnatiaodos ♬ Ο χάρος βγήκε παγανιά - Δημήτρης Χιονάς
