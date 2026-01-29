89χρονος κινήθηκε για 10 χλμ ανάποδα στην Εγνατία Οδό, προκαλώντας τροχαίο με τραυματισμό
ΕΛΛΑΔΑ
Βέροια Εγνατία Οδός ΕΚΑΒ Τροχαίο Ηλικιωμένοι

89χρονος κινήθηκε για 10 χλμ ανάποδα στην Εγνατία Οδό, προκαλώντας τροχαίο με τραυματισμό

Μία 50χρονη οδηγός, προκειμένου να τον αποφύγει, έπεσε πάνω στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί

89χρονος κινήθηκε για 10 χλμ ανάποδα στην Εγνατία Οδό, προκαλώντας τροχαίο με τραυματισμό
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας 89χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού, στη Βέροια.

Μία 50χρονη οδηγός, προκειμένου να τον αποφύγει, έπεσε πάνω στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου νοσηλεύεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι. Ο 89χρονος εισήλθε ανάποδα στην Εγνατία Οδό, από τον κόμβο της Βέροιας, κινούμενος στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, δηλαδή στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνταν κανονικά.

Διανύοντας μία απόσταση περίπου 10 χλμ. -κι αφού συνέβη το τροχαίο με την 50χρονη- ο ηλικιωμένος βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του κόμβου Κουλούρας, όπου συνελήφθη από αστυνομικούς που είχαν ειδοποιηθεί.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης