Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό στο Σχιστό, κατέληξε σε χαντάκι
Ένας άνθρωπος φαίνεται να βρίσκεται τραυματισμένος στη μέση του δρόμου
Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) στο Σχιστό, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό και στη συνέχεια πέρασε τα κιγκλιδώματα του δρόμου και κατέληξε σε χαντάκι.
Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες του piraeuspress.gr, ένας άνθρωπος βρίσκεται τραυματισμένος στη μέση του δρόμου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για μετανάστη που είχε φύγει από δομή.
