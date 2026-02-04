Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης με αναστολή στην 57χρονη που δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της, μετά από... καβγά για την γάτα τους
Του έκοψε ένα κομμάτι από το λοβό -Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή της 57χρονης για μια τριετία
Ποινή φυλάκισης 12 μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στην 57χρονη γυναίκα που δάγκωσε στο αυτί τον συνομήλικο σύντροφό της, με αποτέλεσμα να του κόψει ένα κομμάτι από το λοβό.
Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή της επι τριετία.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης μέσα στο διαμέρισμα όπου διαμένει το ζευγάρι με την κόρη και την μητέρα της κατηγορουμένης, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.
Όπως κατέθεσε το 57χρονο θύμα, ο οποίος ήταν με επιδέσμους στο κεφάλι, ο καβγάς ξεκίνησε με αφορμή… μια γάτα. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μόλις είδε την γάτα πάνω στη σύντροφό του έγινε έξαλλος, καθώς στο παρελθόν η γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας που σχετίζονταν με την παρουσία του ζώου.
«Είναι νοσογόνος παράγοντας» ανέφερε και συνέχισε λέγοντας ότι κινήθηκε προς την γάτα προκειμένου να την τρομάξει για να φύγει. «Της είπα ότι το ζώο σήμερα φεύγει. Διαπληκτιστήκαμε και πήγα στο μπάνιο Την είδα αγριεμένη, το μάτι της “γυάλιζε”. Άρχισε να με χτυπάει, προσπάθησα να την απωθήσω», είπε, τονίζοντας ότι η σύντροφός του ήταν «σε μανιακή κατάσταση».
«Με δάγκωσε στο αυτί και το έκοψε, χωρίς να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή. Την περιόρισα σωματικά όσο μπορούσα γιατί ήταν επικίνδυνη κατάσταση. Πήγα στην κουζίνα, ήμουν πολύ ταραγμένος. Πονούσα, έτρεχε αίμα, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι έλειπε κομμάτι», κατέθεσε σχετικά με τον τραυματισμό του.
Το θύμα δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συντρόφου του, ωστόσο η 57χρονη δε δέχθηκε να υπαχθούν στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.
Στην απολογία της η γυναίκα παραδέχθηκε την πράξη της υποστηρίζοντας ότι δάγκωσε τον σύντροφό της για να προστατεύσει την γάτα. «Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας» είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια ανέφερε, επίσης, ότι ο σύντροφός της αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ.
