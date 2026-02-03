Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Γυναίκα στη Θεσσαλονίκη δάγκωσε και έκοψε το αυτί του συντρόφου της
Είχε προηγηθεί έντονος καυγάς μεταξύ του ζευγαριού
Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ένας 57χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη από τη συνομήλικη σύντροφό του η οποία του επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο αυτί, με αποτέλεσμα να του κόψει ένα ολόκληρο κομμάτι.
Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Το θύμα κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τη σύντροφό του, η οποία τον τραυμάτισε δαγκώνοντας τον.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης και, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, στη συνέχεια αποχώρησε.
Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία. Το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
