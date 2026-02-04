Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ηλικιωμένες ήρθαν στα χέρια σε πλατεία της Κοζάνης, μετά τον καβγά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο
Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Λασσάνη - Πληροφορίες κάνουν για διαφορές παλαιότερων ετών ανάμεσα στις δύο γυναίκες
Στα χέρια ήρθαν χθες, Τρίτη, δύο ηλικιωμένες σε πλατεία της Κοζάνης με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Λασσάνη όταν οι δύο γυναίκες ηλικίας περίπου 76 έως 80 ετών, είχαν αρχικά έντονη λογομαχία που γρήγορα κατέληξε σε ανταλλαγή χτυπημάτων.
Τις δύο γυναίκες χώρισαν περαστικοί και και καταστηματάρχες ενώ στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, το επεισόδιο φαίνεται να σχετίζεται με παλαιότερες προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο γυναικών και των οικογενειών τους.
Μετά τον καβγά οι δύο γυναίκες ανέφεραν ζαλάδες και ενοχλήσεις και γι' αυτό μεταφέρθηκαν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης για προληπτικούς λόγους.
Οι δύο ηλικιωμένες εξέφρασαν, επίσης, πρόθεση να υποβάλουν μηνύσεις η μία εναντίον της άλλης, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω νομικές εξελίξεις.
