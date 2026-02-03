Μεγάλη κινητοποίηση στο νοσοκομείο για τους τραυματίες, ετοιμάζονται χειρουργεία, λέει ο δήμαρχος Χίου μετά το επεισόδιο με τους μετανάστες
ΕΛΛΑΔΑ
Χίος Βίντεο Μετανάστες Νοσοκομείο

Μεγάλη κινητοποίηση στο νοσοκομείο για τους τραυματίες, ετοιμάζονται χειρουργεία, λέει ο δήμαρχος Χίου μετά το επεισόδιο με τους μετανάστες

Αυτή τη στιγμή το διαχειριζόμαστε, δήλωσε ο δήμαρχος σε ερώτημα αν θα ενισχυθούν με γιατρούς από άλλες περιοχές

Μεγάλη κινητοποίηση στο νοσοκομείο για τους τραυματίες, ετοιμάζονται χειρουργεία, λέει ο δήμαρχος Χίου μετά το επεισόδιο με τους μετανάστες
8 ΣΧΟΛΙΑ
Όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου στη Χίου έχουν σπεύσει για τη περίθαλψη των τραυματιών από το επεισόδιο με μετανάστες, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 14 άνθρωποι.

Ο δήμαρχος Χίου, Γιώργος Μαλαφής, μιλώντας στο Mega τόνισε ότι όλοι οι γιατροί, είτε εφημερεύουν είτε όχι είναι ήδη στο νοσοκομείο.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg5moyhi72e9)

Αυτή τη στιγμή, όπως είπε, γίνεται η διαλογή των περιστατικών.

Ο κ. Μαλαφής τόνισε ότι τουλάχιστον δύο θα μπουν άμεσα για να χειρουργηθούν. Από τους τραυματίες μία γυναίκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, όχι όμως η έγκυος. Συνολικά τέσσερις κρίνεται ότι είναι σοβαρά.

Το ΑΠΕ μετέδωσε ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 12 άνδρες και δύο γυναίκες.

Σε ερώτημα αν θα ενισχυθούν στο νοσοκομείο και με γιατρούς από άλλες περιοχές, ο δήμαρχος απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή το διαχειριζόμαστε».

Κλείσιμο
Τέλος, επισήμανε ότι στο νοσοκομείο δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη οι σοροί των θυμάτων.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης