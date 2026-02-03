Μεγάλη κινητοποίηση στο νοσοκομείο για τους τραυματίες, ετοιμάζονται χειρουργεία, λέει ο δήμαρχος Χίου μετά το επεισόδιο με τους μετανάστες
Μεγάλη κινητοποίηση στο νοσοκομείο για τους τραυματίες, ετοιμάζονται χειρουργεία, λέει ο δήμαρχος Χίου μετά το επεισόδιο με τους μετανάστες
Αυτή τη στιγμή το διαχειριζόμαστε, δήλωσε ο δήμαρχος σε ερώτημα αν θα ενισχυθούν με γιατρούς από άλλες περιοχές
Όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου στη Χίου έχουν σπεύσει για τη περίθαλψη των τραυματιών από το επεισόδιο με μετανάστες, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 14 άνθρωποι.
Ο δήμαρχος Χίου, Γιώργος Μαλαφής, μιλώντας στο Mega τόνισε ότι όλοι οι γιατροί, είτε εφημερεύουν είτε όχι είναι ήδη στο νοσοκομείο.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg5moyhi72e9)
Αυτή τη στιγμή, όπως είπε, γίνεται η διαλογή των περιστατικών.
Ο κ. Μαλαφής τόνισε ότι τουλάχιστον δύο θα μπουν άμεσα για να χειρουργηθούν. Από τους τραυματίες μία γυναίκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, όχι όμως η έγκυος. Συνολικά τέσσερις κρίνεται ότι είναι σοβαρά.
Το ΑΠΕ μετέδωσε ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 12 άνδρες και δύο γυναίκες.
Σε ερώτημα αν θα ενισχυθούν στο νοσοκομείο και με γιατρούς από άλλες περιοχές, ο δήμαρχος απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή το διαχειριζόμαστε».
Τέλος, επισήμανε ότι στο νοσοκομείο δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη οι σοροί των θυμάτων.
Ο δήμαρχος Χίου, Γιώργος Μαλαφής, μιλώντας στο Mega τόνισε ότι όλοι οι γιατροί, είτε εφημερεύουν είτε όχι είναι ήδη στο νοσοκομείο.
Αυτή τη στιγμή, όπως είπε, γίνεται η διαλογή των περιστατικών.
Ο κ. Μαλαφής τόνισε ότι τουλάχιστον δύο θα μπουν άμεσα για να χειρουργηθούν. Από τους τραυματίες μία γυναίκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, όχι όμως η έγκυος. Συνολικά τέσσερις κρίνεται ότι είναι σοβαρά.
Το ΑΠΕ μετέδωσε ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 12 άνδρες και δύο γυναίκες.
Σε ερώτημα αν θα ενισχυθούν στο νοσοκομείο και με γιατρούς από άλλες περιοχές, ο δήμαρχος απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή το διαχειριζόμαστε».
Τέλος, επισήμανε ότι στο νοσοκομείο δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη οι σοροί των θυμάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα