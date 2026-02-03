Αφέθηκαν ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κακούργημα για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Οι τρεις κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος, για διατάραξη κοινής ειρήνης και σωματικές βλάβες (τετελεσμένες ή σε απόπειρα) σε βάρος αστυνομικών, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα