Αφέθηκαν ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κακούργημα για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη
Οι τρεις κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος, για διατάραξη κοινής ειρήνης και σωματικές βλάβες (τετελεσμένες ή σε απόπειρα) σε βάρος αστυνομικών, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα

Στράτος Λούβαρης
Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή σε επεισόδια με αστυνομικούς, τα οποία σημειώθηκαν μετά από αντιφασιστική πορεία το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Οι τρεις εξ αυτών παραπέμφθηκαν να απολογηθούν για οπλοκατοχή (καθώς κατείχαν ξύλινα κοντάρια), η οποία πλέον διώκεται σε βαθμό κακουργήματος μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις της νομοθεσίας.

Επιπλέον, τα τρία αυτά άτομα κατηγορούνται κατά περίπτωση, σε βαθμό πλημμελήματος, για διατάραξη κοινής ειρήνης και σωματικές βλάβες (τετελεσμένες ή σε απόπειρα) σε βάρος αστυνομικών.

Από τα επεισόδια του Σαββάτου τραυματίστηκαν συνολικά τρεις αστυνομικοί.

Μετά την απολογία τους, οι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η τέταρτη συλληφθείσα, η οποία είναι δικηγόρος, διώκεται μόνο για διατάραξη κοινής ειρήνης και είχε αφεθεί ελεύθερη τα προηγούμενα 24ωρα.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχαν σε μια ειρηνική διαδήλωση.

Σημειώνεται ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, είχε συγκεντρωθεί ομάδα ατόμων σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους συλληφθέντες.
