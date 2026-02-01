Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Επεισόδια σε πορεία 150 ατόμων στη Θεσσαλονίκη, τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν
Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια
Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, 31 Ιανουαρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια έκτακτης συγκέντρωσης και πορείας περίπου 150 ατόμων που κινήθηκε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διέλευση της πορείας από την οδό Εγνατία, στο ύψος του Ιερού Ναού Παναγίας της Δεξιάς, ομάδα ατόμων –στην πλειονότητά τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους– επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, χρησιμοποιώντας ξύλινα κοντάρια.
Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια.
Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
