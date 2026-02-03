Νέα Πέραμος: Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για την άγρια δολοφονία του 27χρονου
Νέα Πέραμος: Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για την άγρια δολοφονία του 27χρονου
Ο νεαρός που πρώτα απήχθη και έπειτα δολοφονήθηκε, φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχία σε συγγενικά του πρόσωπα
Τις σκοτεινές γωνίες της υπόθεσης δολοφονίας του 27χρονου που εντοπίστηκε προ ημερών νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να φωτίσουν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.
Σε πρώτη φάση οι ερευνητές αναζητούν το μέρος στο οποίο κρατούσαν αιχμάλωτο τον 27χρονο οι δράστες πριν τελικά τον εκτελέσουν με 10 σφαίρες (εννιά στην πλάτη και μία στο κεφάλι). Σε δεύτερη φάση, το κύριο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν, αφορά στο κίνητρο, τον λόγο δηλαδή που όπλισε το χέρι των δραστών.
Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως η σορός του 27χρονου άνδρα ταυτοποιήθηκε και μέσω DNA.
Απ’ όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το θύμα προέρχεται από ευκατάστατη οικογένεια, ενώ διατηρούσε και εταιρεία διαχείρισης προσωπικού στον Ασπρόπυργο. Έτσι, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αν πίσω από το έγκλημα κρύβονται οικονομικές διαφορές ή αν ο 27χρονος γνώριζε κάτι που δεν θα έπρεπε και θέλησαν να του κλείσουν το στόμα.
Άλλωστε εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, μετά την αρπαγή του έξω από το σπίτι του, οι απαγωγείς δεν επικοινώνησαν ποτέ με δικούς του ανθρώπους, ούτε εξέφρασαν κάποια απαίτηση. Αντίθετα κράτησαν αιχμάλωτο έξι μέρες τον 27χρονο, στη συνέχεια τον σκότωσαν και μετά επιχείρησαν να τον κάψουν χωρίς να τα καταφέρουν.
Επιπλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει και η δολοφονία ενός επιχειρηματία που είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2024 στη Μάνδρα. Και αυτό γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι ο επιχειρηματίας και ο 27χρονος (δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές) γνωρίζονταν χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχει προκύψει σαφής σύνδεση μεταξύ τους.
Οι ερευνητές συλλέγουν καταθέσεις από κοντινά του άτομα, ενώ υπάρχουν και αναφορές ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχε εκφράσει κάποιες ανησυχίες σε συγγενικά του πρόσωπα.
Δείτε βίντεο λίγο πριν και μετά από την αρπαγή του 27χρονου:
Σε πρώτη φάση οι ερευνητές αναζητούν το μέρος στο οποίο κρατούσαν αιχμάλωτο τον 27χρονο οι δράστες πριν τελικά τον εκτελέσουν με 10 σφαίρες (εννιά στην πλάτη και μία στο κεφάλι). Σε δεύτερη φάση, το κύριο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν, αφορά στο κίνητρο, τον λόγο δηλαδή που όπλισε το χέρι των δραστών.
Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως η σορός του 27χρονου άνδρα ταυτοποιήθηκε και μέσω DNA.
Απ’ όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το θύμα προέρχεται από ευκατάστατη οικογένεια, ενώ διατηρούσε και εταιρεία διαχείρισης προσωπικού στον Ασπρόπυργο. Έτσι, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αν πίσω από το έγκλημα κρύβονται οικονομικές διαφορές ή αν ο 27χρονος γνώριζε κάτι που δεν θα έπρεπε και θέλησαν να του κλείσουν το στόμα.
Άλλωστε εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, μετά την αρπαγή του έξω από το σπίτι του, οι απαγωγείς δεν επικοινώνησαν ποτέ με δικούς του ανθρώπους, ούτε εξέφρασαν κάποια απαίτηση. Αντίθετα κράτησαν αιχμάλωτο έξι μέρες τον 27χρονο, στη συνέχεια τον σκότωσαν και μετά επιχείρησαν να τον κάψουν χωρίς να τα καταφέρουν.
Επιπλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει και η δολοφονία ενός επιχειρηματία που είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2024 στη Μάνδρα. Και αυτό γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι ο επιχειρηματίας και ο 27χρονος (δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές) γνωρίζονταν χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχει προκύψει σαφής σύνδεση μεταξύ τους.
Οι ερευνητές συλλέγουν καταθέσεις από κοντινά του άτομα, ενώ υπάρχουν και αναφορές ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχε εκφράσει κάποιες ανησυχίες σε συγγενικά του πρόσωπα.
Δείτε βίντεο λίγο πριν και μετά από την αρπαγή του 27χρονου:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα