Καιρός: Έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, «οι δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα». Όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος, «οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Έτσι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα».









Ο καιρός την Τρίτη Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες και λίγες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις ανατολικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου θα σχηματιστούν και ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες.



Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στη Θράκη τους 8 βαθμούς κελσίου, στα υπόλοιπα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικων βροχών έως και το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία έως και το απόγευμα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις ανατολικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους στα Δωδεκάνησα αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Πρόγνωση για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, από το απόγευμα στα δυτικά όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.



Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8 και από τις απογευματινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 και τοπικά τους 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 16 με 17 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια και τη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην ανατολική Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.



Οι συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοδυτικά.



Ο καιρός την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου Στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.



Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και νότια.



Ο καιρός το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.