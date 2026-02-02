Εκτός του προγράμματος «Μετεγκατάσταση» οι τρεις ακριτικοί Δήμοι Κόνιτσας, Πωγωνίου και Φιλιατών

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, πραγματικά αξιέπαινη, ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες σε τηλεοπτική εκπομπή, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου.
Συγκεκριμένα, την επέκταση του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση» εκτός από την περιοχή του Έβρου και σε ακριτικούς νομούς της Μακεδονίας (Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Καστοριάς και Φλώρινας). Δυστυχώς, οι δύο ακριτικοί νομοί της Ηπείρου (Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας) και ιδιαίτερα οι τρεις ακριτικοί Δήμοι τους (Κόνιτσας, Πωγωνίου και Φιλιατών) μένουν εκτός Προγράμματος. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στη συνέχεια θα θέσουμε κάποια ερωτήματα.
«Ένα σημαντικό κομμάτι της άμβλυνσης του δημογραφικού είναι η ενίσχυση της περιφέρειας. Το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση, που μέχρι σήμερα εφαρμόζεται σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, επεκτείνεται πλέον σε Δήμους και Δημοτικές Ενότητες στις Π.Ε. Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας και Καστοριάς», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στο «ACTION 24» και την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καϋμένου.
Συγκεκριμένα, η Υπουργός αναφέρθηκε, εκτενώς, στο νέο πρόγραμμα της Μετεγκατάστασης, όπως προέκυψε, μετά από διαβουλεύσεις με βουλευτές, περιφερειάρχες και δημάρχους, και αποτυπώνεται στις διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου του ΥΚΟΙΣΟ. «Εξισώνουμε στο ποσό των 10.000 ευρώ για όλους, ανεξαρτήτως πληθυσμού της περιοχής που θα μετεγκατασταθούν. Δίνουμε προκαταβολή 50% πριν από τη μετεγκατάσταση, ώστε να καλύπτονται οι πρώτες ανάγκες».
Η κα Μιχαηλίδου τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό ότι θα συμπεριληφθούν -για πρώτη φορά- και οι πρωτεύουσες των ακριτικών νομών που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση. Δεδομένου ότι στις πρωτεύουσες υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για εύρεση εργασίας αλλά και υπηρεσίες. Μία οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη δύσκολα θα αποφασίσει να μετακομίσει σε κάποιο χωριό στο Κιλκίς γιατί θα θέλει να είναι κοντά στο κέντρο υγείας, στα φροντιστήρια των παιδιών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις» και αποσαφήνισε ότι ο ελάχιστος χρόνος παραμονής, μέσω του προγράμματος, είναι τα τρία χρόνια.
Σχετικά με τις διευρυμένες κατηγορίες δικαιούχων, η Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα θα απευθύνεται και σε Έλληνες του εξωτερικού, τελειόφοιτους φοιτητές πανεπιστημίων, τηλεργαζομένους, ένστολους, συνταξιούχους".
Γιατί μένει εκτός του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση» η Ήπειρος;
Με έκπληξη πραγματική είδαμε ότι στο εξαιρετικό αυτό Πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνεται η Ήπειρος. Δεν αναφερόμαστε βέβαια στα Γιάννενα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα, αλλά στους τρεις ακριτικούς Δήμους: Κονίτσης και Πωγωνίου, του νομού (Περιφερειακής Ενότητας) Ιωαννίνων και Φιλιατών, του νομού (Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας). Πολύ πρόσφατα, όπως είχαμε γράψει στο protothema.gr και οι τρεις περιοχές αποψιλώθηκαν από στρατιωτικές μονάδες, όπως το 628 Τάγμα Πεζικού Φιλιατών που λειτουργούσε αδιάλειπτα για 78 χρόνια, αλλά και φυλάκια. Τα τελευταία δύο φυλάκια του νομού Ιωαννίνων, αυτά στο Πληκάτι Κονίτσης και τους Δρυμάδες Πωγωνίου έβαλαν λουκέτο στα τέλη του 2025. Η βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ κυρία Αλεξάνδρα Κεφάλα ανακοίνωσε ότι μετά από ενέργειές της προς τον κύριο Δένδια, τουλάχιστον το φυλάκιο των Δρυμάδων θα παραμείνει ανοιχτό.
Το ίδιο ανακοίνωσε και στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης, Θανάσης Δαβάκης. Ωστόσο, δημοσιεύματα του Τύπου των Ιωαννίνων, πολύ πρόσφατα, επέμεναν ότι στο φυλάκιο των Δρυμάδων υπάρχει λουκέτο… Ας έρθουμε όμως και στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» και να θέσουμε μερικά ερωτήματα.
α) Γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται και οι Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας στο Πρόγραμμα;
β) Δεν θεωρούνται ακριτικοί οι Δήμοι Κόνιτσας, Πωγωνίου και Φιλιατών; Δεν συνορεύουν με την Αλβανία;
γ) Από τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (2021), δεν είναι σαφές ότι υπάρχει σημαντική μείωση του πληθυσμού (και) των τριών Δήμων;
δ) Οι πέντε βουλευτές του νομού Ιωαννίνων (Κεφάλα, Αμυράς της ΝΔ, Τσίμαρης του ΠΑΣΟΚ, Τζούφη, εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά και Έξαρχος του Κ.Κ.Ε.) και ο βουλευτής Θεσπρωτίας, κύριος Γιόγιακας της ΝΔ γνώριζαν για το Πρόγραμμα ή το μαθαίνουν σήμερα; Έκαναν κάποιες ενέργειες για να ενταχθεί και η Ήπειρος σε αυτό;
ε) Ο Περιφερειάρχης (για 16ο χρόνο) Ηπείρου κύριος Καχριμάνης γνώριζε για το Πρόγραμμα; Έκανε κάποιες ενέργειες για να ενταχθεί σ’ αυτό και η Ήπειρος;
στ) Το ίδιο ερώτημα θέτουμε στον Δήμαρχο Πωγωνίου (για 16ο χρόνο) κύριο Καψάλη και τον Δήμαρχο Κόνιτσας Ανδρέα Παπασπύρου.
Δυστυχώς, ο Δήμαρχος Φιλιατών Βασίλειος Τζίγκος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, σε ηλικία 69 ετών. Εκτός από τα συλλυπητήρια στους οικείους του, δεν έχει νόημα να αναφέρουμε κάτι άλλο… Σε κάθε περίπτωση αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
Τώρα που το θέμα έγινε γνωστό, θα ενδιαφερθούν οι 6 βουλευτές Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, ο κύριος Καχριμάνης και οι αρμόδιοι Δήμαρχοι; Κυρία Μιχαηλίδου, θερμά συγχαρητήρια για την επέκταση του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση». Δεν είναι σωστό όμως να επεκταθεί και σε τρεις Δήμους της Ηπείρου; Ελπίζουμε αυτό να γίνει σύντομα και να υπάρξει και η ανάλογη ανταπόκριση. Θα παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις και θα ενημερώσουμε τους αναγνώστες του protothema.gr, που ασχολείται, περισσότερο και από κάποιους αρμόδιους με την Ήπειρο.
Τη γη των εθνικών ευεργετών και των επιφανών προσωπικοτήτων, που έχει αδικηθεί κατάφωρα και διαχρονικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις…