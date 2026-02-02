Εκτός του προγράμματος «Μετεγκατάσταση» οι τρεις ακριτικοί Δήμοι Κόνιτσας, Πωγωνίου και Φιλιατών

Κοπέλες της Βήσσανης Πωγωνίου με παραδοσιακές φορεσιές

Γιατί μένει εκτός του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση» η Ήπειρος;

Δήμος Κόνιτσας

Δήμος Πωγωνίου

Με έκπληξη πραγματική είδαμε ότι στο εξαιρετικό αυτό Πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνεται η Ήπειρος. Δεν αναφερόμαστε βέβαια στα Γιάννενα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα, αλλά στους τρεις ακριτικούς Δήμους: Κονίτσης και Πωγωνίου, του νομού (Περιφερειακής Ενότητας) Ιωαννίνων και Φιλιατών, του νομού (Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας). Πολύ πρόσφατα, όπως είχαμε γράψει στο protothema.gr και οι τρεις περιοχές αποψιλώθηκαν από στρατιωτικές μονάδες, όπως το 628 Τάγμα Πεζικού Φιλιατών που λειτουργούσε αδιάλειπτα για 78 χρόνια, αλλά και φυλάκια. Τα τελευταία δύο φυλάκια του νομού Ιωαννίνων, αυτά στο Πληκάτι Κονίτσης και τους Δρυμάδες Πωγωνίου έβαλαν λουκέτο στα τέλη του 2025. Η βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ κυρία Αλεξάνδρα Κεφάλα ανακοίνωσε ότι μετά από ενέργειές της προς τον κύριο Δένδια, τουλάχιστον το φυλάκιο των Δρυμάδων θα παραμείνει ανοιχτό.Το ίδιο ανακοίνωσε και στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης, Θανάσης Δαβάκης. Ωστόσο, δημοσιεύματα του Τύπου των Ιωαννίνων, πολύ πρόσφατα, επέμεναν ότι στο φυλάκιο των Δρυμάδων υπάρχει λουκέτο… Ας έρθουμε όμως και στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» και να θέσουμε μερικά ερωτήματα.α) Γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται και οι Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας στο Πρόγραμμα;β) Δεν θεωρούνται ακριτικοί οι Δήμοι Κόνιτσας, Πωγωνίου και Φιλιατών; Δεν συνορεύουν με την Αλβανία;γ) Από τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (2021), δεν είναι σαφές ότι υπάρχει σημαντική μείωση του πληθυσμού (και) των τριών Δήμων;δ) Οι πέντε βουλευτές του νομού Ιωαννίνων (Κεφάλα, Αμυράς της ΝΔ, Τσίμαρης του ΠΑΣΟΚ, Τζούφη, εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά και Έξαρχος του Κ.Κ.Ε.) και ο βουλευτής Θεσπρωτίας, κύριος Γιόγιακας της ΝΔ γνώριζαν για το Πρόγραμμα ή το μαθαίνουν σήμερα; Έκαναν κάποιες ενέργειες για να ενταχθεί και η Ήπειρος σε αυτό;ε) Ο Περιφερειάρχης (για 16ο χρόνο) Ηπείρου κύριος Καχριμάνης γνώριζε για το Πρόγραμμα; Έκανε κάποιες ενέργειες για να ενταχθεί σ’ αυτό και η Ήπειρος;στ) Το ίδιο ερώτημα θέτουμε στον Δήμαρχο Πωγωνίου (για 16ο χρόνο) κύριο Καψάλη και τον Δήμαρχο Κόνιτσας Ανδρέα Παπασπύρου.Δυστυχώς, ο Δήμαρχος Φιλιατών Βασίλειος Τζίγκος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, σε ηλικία 69 ετών. Εκτός από τα συλλυπητήρια στους οικείους του, δεν έχει νόημα να αναφέρουμε κάτι άλλο… Σε κάθε περίπτωση αυτά ανήκουν στο παρελθόν.Τώρα που το θέμα έγινε γνωστό, θα ενδιαφερθούν οι 6 βουλευτές Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, ο κύριος Καχριμάνης και οι αρμόδιοι Δήμαρχοι; Κυρία Μιχαηλίδου, θερμά συγχαρητήρια για την επέκταση του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση». Δεν είναι σωστό όμως να επεκταθεί και σε τρεις Δήμους της Ηπείρου; Ελπίζουμε αυτό να γίνει σύντομα και να υπάρξει και η ανάλογη ανταπόκριση. Θα παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις και θα ενημερώσουμε τους αναγνώστες του protothema.gr, που ασχολείται, περισσότερο και από κάποιους αρμόδιους με την Ήπειρο.Τη γη των εθνικών ευεργετών και των επιφανών προσωπικοτήτων, που έχει αδικηθεί κατάφωρα και διαχρονικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις…