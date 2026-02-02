Δείξτε λίγη ανθρωπιά απέναντι στο δράμα μας, η έκκληση από τα αδέρφια του πατροκτόνου της Γλυφάδας

Τα τρία αδέλφια του 46χρονου πατροκτόνου που το 2014 είχε αφαιρέσει με τον ίδιο τρόπο τη ζωή της μητέρας τους προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τις διαδοχικές απώλειες που σημάδεψαν την οικογένειά τους