Δείξτε λίγη ανθρωπιά απέναντι στο δράμα μας, η έκκληση από τα αδέρφια του πατροκτόνου της Γλυφάδας
Τα τρία αδέλφια του 46χρονου πατροκτόνου που το 2014 είχε αφαιρέσει με τον ίδιο τρόπο τη ζωή της μητέρας τους προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τις διαδοχικές απώλειες που σημάδεψαν την οικογένειά τους
Το μνημόσυνο για τις 9 ημέρες από το θάνατο του 80χρονου στη Γλυφάδα που δολοφονήθηκε από τον γιο του πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία λίγων συγγενών.
Τα τρία αδέλφια του 46χρονου πατροκτόνου που το 2014 είχε αφαιρέσει με τον ίδιο τρόπο τη ζωή της μητέρας τους προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τις διαδοχικές απώλειες που σημάδεψαν την οικογένειά τους.
Έχοντας χάσει μέσα σε 10 χρόνια μητέρα και πατέρα, τα τρία αδέλφια του καθ’ ομολογίαν δράστη είναι σαν να ζουν μια σύγχρονη αρχαία τραγωδία. Από τη μία πλευρά έχουν να διαχειριστούν ένα βαρύ πένθος για δεύτερη φορά και από την άλλη είναι οι μοναδικοί συγγενείς του ανθρώπου που τους στέρησε μάνα και πατέρα.
«Σας παρακαλούμε να δείξετε λίγη ανθρωπιά απέναντι στο δράμα μας. Μη μας ενοχλείτε άλλο», είναι η έκκληση που κάνουν μέσα από το protothema.gr, τα τρία αδέρφια του 46χρονου κατηγορούμενου, που έχουν αποφασίσει, τουλάχιστον, προς το παρόν, να μη δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Την ίδια ώρα ο 46χρονος, μετά την απολογία του επέστρεψε και πάλι στο ψυχιατρικό κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού. Εκεί, όπου έμεινε για τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του και αποφυλακίστηκε στις 3 Μαΐου 2018 με εισαγγελική διάταξη κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων για τον χρόνο υπολογισμού την εκτιτέας ποινής. Μάλιστα, στο αποφυλακιστήριο αναφερόταν πως ο 46χρονος κρινόταν «επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» και έτσι με την αποφυλάκισή του είχε διαταχθεί η μεταγωγή του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Εννιά ημέρες μετά τη δολοφονία του 80χρονου πατέρα του, ο κατηγορούμενος φαίνεται να είναι λειτουργικός και να έχει συνειδητοποιήσει σε κάποιο βαθμό το έγκλημα που διέπραξε.
Στο ψυχιατρείο του Κορυδαλλού ο 46χρονος
