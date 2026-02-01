Η θάλασσα βγήκε στην στεριά και έκαναν βόλτα με βάρκα στη Φθιώτιδα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
TikTok Φθιώτιδα Κακοκαιρία

Η θάλασσα βγήκε στην στεριά και έκαναν βόλτα με βάρκα στη Φθιώτιδα, δείτε βίντεο

«Σήμερα στη Γλύφα Φθιώτιδας δεν είχε κίνηση, είχε κύμα» γράφει η λεζάντα του βίντεο στο TikTok

Η θάλασσα βγήκε στην στεριά και έκαναν βόλτα με βάρκα στη Φθιώτιδα, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν περιοχές. Στη Γλύφα Φθιώτιδας η θάλασσα βγήκε στη στεριά και πολίτες αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με χιούμορ.

Τι έκαναν; Έδεσαν μία βάρκα σε αυτοκίνητο, πήραν τα κουπιά και πήγαν βόλτα όπως απεικονίζεται στο βίντεο του lamiareport.gr. «Σήμερα στη Γλύφα Φθιώτιδας δεν είχε κίνηση, είχε κύμα!», γράφει η λεζάντα του βίντεο στο TikTok.

@lamiareport.gr

Σήμερα στη Γλύφα Φθιώτιδας δεν είχε κίνηση, είχε κύμα! 🌊 #lr #fun #fyp #centralgreece #sea

♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης