Η θάλασσα βγήκε στην στεριά και έκαναν βόλτα με βάρκα στη Φθιώτιδα, δείτε βίντεο
«Σήμερα στη Γλύφα Φθιώτιδας δεν είχε κίνηση, είχε κύμα» γράφει η λεζάντα του βίντεο στο TikTok
Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν περιοχές. Στη Γλύφα Φθιώτιδας η θάλασσα βγήκε στη στεριά και πολίτες αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με χιούμορ.
Τι έκαναν; Έδεσαν μία βάρκα σε αυτοκίνητο, πήραν τα κουπιά και πήγαν βόλτα όπως απεικονίζεται στο βίντεο του lamiareport.gr. «Σήμερα στη Γλύφα Φθιώτιδας δεν είχε κίνηση, είχε κύμα!», γράφει η λεζάντα του βίντεο στο TikTok.
@lamiareport.gr
Σήμερα στη Γλύφα Φθιώτιδας δεν είχε κίνηση, είχε κύμα! 🌊 #lr #fun #fyp #centralgreece #sea♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
