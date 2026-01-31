Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα η κορυφαία στον κόσμο για το 2025

Το Street Art Cities καταγράφει και αναδεικνύει την τέχνη του δρόμου, ενώ τοποθετεί και τις δημιουργίες στον χάρτη, ώστε όσοι το επιθυμούν να τις βρίσκουν ευκολότερα. Πρόκειται για ένα διεθνές μέσο που σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύει περισσότερες από 83.000 τοιχογραφίες σε 1.918 πόλεις.



Η «Μαρία Κάλλας» στην Καλαμάτα

Η επιλογή της φωτογραφίας της Κάλλας είναι συνειδητά «πιο ανθρώπινη, πιο ταλαιπωρημένη», μακριά από τις στιλιζαρισμένες εικόνες της ντίβας

«Δεν είναι ένα πορτρέτο της Κάλλας, αλλά ένα πορτρέτο της Καλαμάτας», λέει ο δημιουργός της τοιχογραφίας Κλεομένης Κωστόπουλος

Η τοιχογραφία «Αλληλεγγύη» κοσμεί την οδό Ζακύνθου στην Πάτρα

Η Μελίνα Μερκούρη βρίσκεται στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου και Θεμιστοκλέους στην Πάτρα

Το έργο «Μεσόγειος» βρίσκεται στην Αγίας Σοφίας στην Πάτρα

«Τρύπα στην καρδιά» τιτλοφορείται το έργο του KLE στην Πάτρα