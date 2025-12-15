Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα αναδείχθηκε ως η κορυφαία στον κόσμο για τον Νοέμβριο
Ο Κλεομένης Κωστόπουλος και η δημιουργία του κατάφεραν να ξεχωρίσουν από το Street Art Cities που μοιράζει «βραβεία» κάθε μήνα
Η οδός Αριστομένους στη Καλαμάτα κοσμείται από ένα αριστούργημα πλέον καθώς ο καλλιτέχνης Κλεομένης Κωστόπουλος δημιούργησε σε ένα πολυόροφο κτίριο μια τοιχογραφία με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας που ξεχωρίζει για την λεπτομέρεια που διαθέτει, αλλά και για τα χρώματα και φυσικά το ύφος της που μαγνητίζει όποιον σηκώνει το βλέμμα του να την κοιτάξει.
Ο εικαστικός Κλεομένης Κωστόπουλος από την Πάτρα, βραβεύτηκε άτυπα από το Street Art Cities για την καλύτερη τοιχογραφία του Νοεμβρίου 2025. Πρόκειται για ένα Μέσο που καταγράφει και αναδεικνύει την τέχνη του δρόμου, ενώ τοποθετεί και τις δημιουργίες στον χάρτη, ώστε όσοι το επιθυμούν να τις βρίσκουν ευκολότερα. Πρόκειται για ένα διεθνές μέσο που σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύει περισσότερες από 83.000 τοιχογραφίες σε 1.918 πόλεις. Παράλληλα με αυτή τη διάκριση, η τοιχογραφία του «KLE» θα μπορεί να μπει στη λίστα με τις καλύτερες δημιουργίες του 2025 που θα ψηφιστούν το επόμενο διάστημα από τους ακολούθους του Street Art Cities.
Όσον αφορά στην τοιχογραφία, αυτή κοσμεί ένα πολυώροφο κτίριο στην καρδιά της πόλης και προέκυψε μετά από πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας στον καλλιτέχνη Κλεομένη Κωστόπουλο. Παρουσιάζει μια γυναικεία μορφή εμπνευσμένη από τη Μαρία Κάλλας, περιτριγυρισμένη από στοιχεία της φύσης που συμβολίζουν την αρμονία, την αναγέννηση και τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με τον τόπο της Μεσσηνίας. Το έργο έχει ήδη καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για την Καλαμάτα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.
Ο ίδιος ο δημιουργός, περιγράφει την τοιχογραφία του ως «ένα έργο που αγκάλιασε την πρόσοψη ενός ολόκληρου κτιρίου με στόχο να φέρει λίγη ποίηση, χρώμα και φαντασία στην καρδιά της πόλης. Η φιγούρα της Μαρίας Κάλλας, ανάμεσα σε κλαδιά, πουλιά και φρούτα, συμβολίζει τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων και φύσης, μια σχέση που στη Μεσσηνία, και ειδικά στην Καλαμάτα, είναι πάντα ζωντανή και παρούσα».
Δείτε περισσότερα έργα του Κλεομένη Κωστόπουλου:
