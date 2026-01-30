Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Αποδήμου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η θεσμική κατοχύρωση ειδικής εκλογικής περιφέρειας για τον Απόδημο Ελληνισμό, καθώς και η περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις βουλευτικές εκλογές, μέσω της καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου.
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 09:00.
Δείτε ΕΔΩ το Σχέδιο Νόμου
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η θεσμική κατοχύρωση ειδικής εκλογικής περιφέρειας για τον Απόδημο Ελληνισμό, καθώς και η περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις βουλευτικές εκλογές, μέσω της καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου.
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 09:00.
Δείτε ΕΔΩ το Σχέδιο Νόμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα