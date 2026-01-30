Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Αποδήμου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η θεσμική κατοχύρωση ειδικής εκλογικής περιφέρειας για τον Απόδημο Ελληνισμό, καθώς και η περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις βουλευτικές εκλογές, μέσω της καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 09:00.

Δείτε ΕΔΩ το Σχέδιο Νόμου
