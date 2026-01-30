Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που παρέμεινε στη Ρουμανία
Ο νεαρός παραμένει στη ΜΕΘ αλλά αναπνέει μόνος του
Καλά είναι τα νέα για τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα καθώς κρίθηκε ότι έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι θεράποντες ιατροί στο ρουμάνικο νοσοκομείο αποφάσισαν να αποσωληνώσουν τον 20χρονο, ο οποίος αναπνέει πλέον χωρίς υποστήριξη.
Ο νεαρός οπαδός παραμένει, πάντως, στη ΜΕΘ με τους γιατρούς να περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες για την εξέλιξη της υγείας του.
Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση το βράδυ της Τετάρτης καθώς στις εξετάσεις που υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι είχε οίδημα στον αυχένα το οποίο αφαιρέθηκε επιτυχώς καθώς υπήρχε φόβος για μόνιμη βλάβη στο σώμα του.
