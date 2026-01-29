H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Οίδημα στον αυχένα έχει ο τρίτος τραυματίας του τροχαίου - Χειρουργήθηκε στη Ρουμανία, επέμειναν οι γιατροί του ΕΚΑΒ να μείνει υπό παρακολούθηση
Γεωργιάδης: «Ευτυχώς οι γιατροί του ΕΚΑΒ ζήτησαν άλλο ένα 24ωρο γιατί οι Ρουμάνοι μας είπαν να τον πάρουμε χθες. Αν είχε ταξιδέψει χθες, υπήρχε κίνδυνος μόνιμης βλάβης»
Νέα στοιχεία για την πορεία της υγείας του τρίτου οπαδού του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία και δεν θα επαναπατριστεί ακόμα, έδωσε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ενώ οι Ρουμάνοι είχαν πει ότι «θα μπορούσαμε να τον πάρουμε χθες, οι γιατροί του ΕΚΑΒ έκριναν ότι είναι νωρίς και ζήτησαν να περάσει άλλο ένα 24ωρο για το ενδεχόμενο να εμφανίσει κάποια επιπλοκή».
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Τετάρτης στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ βρέθηκε ένα οίδημα στον αυχένα και γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση με το χειρουργείο να ολοκληρώνεται ομαλά.
«Αν είχε ταξιδέψει χθες υπήρχε κίνδυνος μόνιμης βλάβης» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας ο οποίος απάντησε ότι ο νεαρός «θα επιστρέψει στην Ελλάδα όταν μας πουν οι γιατροί».
«Ενώ έχει υποστεί πολλά κατάγματα δεν έχει επηρεαστεί νευρολογικά. Όταν γίνει καλά, θα ζει κανονικά τη ζωή του άρα τώρα πρέπει να μην γίνει λάθος» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.
Με αφορμή όσα συνέβησαν στη Ρουμανία, ο υπουργός Υγείας τόνισε ακόμα ότι «η Ελλάδα στέλνει μήνυμα ότι δεν αφήνουμε ποτέ κανέναν Έλληνα πολίτη μόνο του πίσω. Ακούω και βλέπω στα social media που λένε ότι το κάνουμε γιατί είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ και διάφορα τέτοια. Πριν από μερικούς μήνες το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ έφερε από την Κένυα δύο ορειβάτες. Εμείς δεν αφήνουμε κανένα Έλληνα πίσω του μόνο ποτέ, δεν έχει να κάνει με θέμα δημοσιότητας, η Ελλάδα όπου και να είστε η Ελλάδα είναι πλάι σας»
