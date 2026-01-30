Άνοια: Εκρηκτική άνοδος 41% στην Ελλάδα έως το 2050, η σοβαρή πρόκληση για μία χώρα που γερνάει
ΕΛΛΑΔΑ
Άνοια Γήρανση πληθυσμού

Άνοια: Εκρηκτική άνοδος 41% στην Ελλάδα έως το 2050, η σοβαρή πρόκληση για μία χώρα που γερνάει

Καμπανάκι από την Alzheimer Europe - Η Ευρώπη μπροστά σε μια σιωπηλή κρίση άνοιας, που δοκιμάζει τα συστήματα υγείας

Άνοια: Εκρηκτική άνοδος 41% στην Ελλάδα έως το 2050, η σοβαρή πρόκληση για μία χώρα που γερνάει
Κλέλια Γιαρίμογλου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μία από τις μεγαλύτερες υγειονομικές και κοινωνικές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη εξελίσσεται η άνοια, καθώς τα νέα στοιχεία καταγράφουν δραματική αύξηση των περιστατικών τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Alzheimer Europe, ο αριθμός των ατόμων που ζουν με άνοια στη χώρα μας αναμένεται να αυξηθεί κατά 41% έως το 2050, ως άμεση συνέπεια της ταχύτατης γήρανσης του πληθυσμού.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης