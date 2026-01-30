Άνοια: Εκρηκτική άνοδος 41% στην Ελλάδα έως το 2050, η σοβαρή πρόκληση για μία χώρα που γερνάει
Άνοια: Εκρηκτική άνοδος 41% στην Ελλάδα έως το 2050, η σοβαρή πρόκληση για μία χώρα που γερνάει
Καμπανάκι από την Alzheimer Europe - Η Ευρώπη μπροστά σε μια σιωπηλή κρίση άνοιας, που δοκιμάζει τα συστήματα υγείας
Σε μία από τις μεγαλύτερες υγειονομικές και κοινωνικές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη εξελίσσεται η άνοια, καθώς τα νέα στοιχεία καταγράφουν δραματική αύξηση των περιστατικών τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Alzheimer Europe, ο αριθμός των ατόμων που ζουν με άνοια στη χώρα μας αναμένεται να αυξηθεί κατά 41% έως το 2050, ως άμεση συνέπεια της ταχύτατης γήρανσης του πληθυσμού.
