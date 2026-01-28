Οι παππούδες που «κρατούν» τα εγγόνια έχουν πιο δυνατό μυαλό – Κινδυνεύουν λιγότερο από άνοια

Η φροντίδα που προσφέρει η γιαγιά και ο παππούς προς τα εγγόνια φαίνεται ότι θωρακίζει το μυαλό τους από τη γνωστική έκπτωση, σύμφωνα με νέα έρευνα