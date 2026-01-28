Οι παππούδες που «κρατούν» τα εγγόνια έχουν πιο δυνατό μυαλό – Κινδυνεύουν λιγότερο από άνοια
Η φροντίδα που προσφέρει η γιαγιά και ο παππούς προς τα εγγόνια φαίνεται ότι θωρακίζει το μυαλό τους από τη γνωστική έκπτωση, σύμφωνα με νέα έρευνα
Η συμβολή στη φροντίδα των εγγονιών ενδέχεται να λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στη γνωστική έκπτωση στους ηλικιωμένους, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε από την American Psychological Association στο Psychology and Aging.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση ερευνητών από το Tilburg University στην Ολλανδία.
«Πολλοί παππούδες και γιαγιάδες προσφέρουν τακτική φροντίδα στα εγγόνια τους, μια μορφή φροντίδας που στηρίζει τις οικογένειες και, ευρύτερα, την κοινωνία», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Flavia Chereches, MSc. «Ένα ανοιχτό ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο η φροντίδα των εγγονιών ωφελεί και τους ίδιους τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Στην παρούσα έρευνα θέλαμε να εξετάσουμε αν η παροχή φροντίδας στα εγγόνια μπορεί να έχει θετική επίδραση στην υγεία των παππούδων, επιβραδύνοντας ενδεχομένως τη γνωστική έκπτωση».
