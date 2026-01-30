Πλέον δεν γράφουν κλήσεις οι ΑΙ κάμερες στους δρόμους

Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά οκτώ τέτοιες κάμερες σε κρίσιμα σημεία της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής, που καταγράφουν υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης ή κράνους ακόμα και είσοδο σε λεωφορειολωρίδες και λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Στην πρώτη φάση λειτουργίας τους έχουν ήδη εντοπιστεί και καταγραφεί δεκάδες χιλιάδες παραβάσεις, σε μερικές περιπτώσεις σχεδόν 30.000 σε διάστημα μερικών εβδομάδων, σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας της πρωτεύουσας, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση της παραβατικότητας στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι αυτή τη στιγμή οι κάμερες δεν έχουν ακόμη πλήρως «κουμπώσει» με το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα του gov.gr ώστε η διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Το υφιστάμενο σύστημα της Τροχαίας επιτρέπει στις κάμερες να καταγράφουν και να αποστέλλουν τα δεδομένα στον κεντρικό μηχανισμό καταγραφής, αλλά η τρέχουσα ροή δεν είναι τέτοια που να εκδίδει και να στέλνει κατευθείαν τις κλήσεις αυτόματα στους οδηγούς μέσω SMS, email ή gov.gr notifications.